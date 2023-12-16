ثلاثة شهداء في الضفة الغربية السبت

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN / استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم السبت في عدة محافظات فلسطينية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مصادر محلية ان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا السبت برصاص قوات الاحتلال في الضفة اليوم هم عزيز عبد الرحيم اخليل (20 عاما)، وسليم ناصر حجر (25 عاما)، وعطا الله زياد عطا الله (16 عاما).

وفي التفاصيل استشهد الطفل عطالله زياد بدحة (16 عاما)، وأصيب شابان آخران

بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دير عمار، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص الحي في البطن والصدر والقدم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر وجاري عمل انعاش قلب ورئتين للمصاب ووضعه خطير جدا.

وأفادت وزارة الصحة، بوصول شهيد واصابتان بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير عمار.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا

بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته

وكان الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عاماً) قد ،استشهد في وقت سابق من مساء اليوم السبت،خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر.

وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب اخليل، بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق..