ثلاثة شهداء في الضفة الغربية السبت

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله / PNN / استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين اليوم السبت في عدة محافظات فلسطينية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت مصادر محلية ان الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا السبت برصاص قوات الاحتلال في الضفة اليوم هم عزيز عبد الرحيم اخليل (20 عاما)، وسليم ناصر حجر (25 عاما)، وعطا الله زياد عطا الله (16 عاما).
وفي التفاصيل استشهد الطفل عطالله زياد بدحة (16 عاما)، وأصيب شابان آخران
بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم دير عمار، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه الشبان، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص الحي في البطن والصدر والقدم.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالصدر وجاري عمل انعاش قلب ورئتين للمصاب ووضعه خطير جدا.
وأفادت وزارة الصحة، بوصول شهيد واصابتان بحالة حرجة إلى مجمع فلسطين الطبي من بلدة دير عمار.
من جهتها أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا
بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته
وكان الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عاماً) قد ،استشهد في وقت سابق من مساء اليوم السبت،خلال مواجهات في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب عزيز عبد الرحيم عزيز اخليل (20 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن ببلدة ببت أمر.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الظهر في البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب اخليل، بالرصاص الحي في بطنه، وجرى نقله إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق..
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