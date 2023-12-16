واشنطن وتل ابيب تفضلان الشيخ لخلافة عباس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نقلت وكالة انباء رويترز عن دبلوماسيين في واشنطن وتل ابيب انهم يفضلون أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ خليفة لمحمود عباس .وبينت رويترز ان واشنطن تضغط على عباس لدفعه إلى اتخاذ خطوات عملية باتجاه "إعادة هيكلة" السلطة الفلسطينية، بما في ذلك التنازل عن صلاحيات لصالح رئيس الوزراء، وتعيين نائب للرئيس، وضخ دماء جديدة في القيادة الفلسطينية.وأضافت الوكالة ،أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، "لا بد أن تكون حاضرة في غزة بعد الحرب مثلما هي حاضرة الآن في أجزاء من الضفة الغربية".



وفي وقت سابق، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع وكالة رويترز : إنه مستعد لإدخال تعديلات على السلطة الفلسطينية بقيادات جديدة، وإجراء الانتخابات التي تم تعليقها منذ فوز حماس في آخر انتخابات عام 2006، على أن يكون هناك اتفاق دولي ملزم من شأنه أن يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.