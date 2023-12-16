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سلطنة عُمان ترعى محادثات بين الحوثيين وأطراف دولية

12/16/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم الحوثيين في اليمن إن الجماعة تجري محادثات بوساطة سلطة عُمان مع "أطراف دولية" بشأن "العمليات" المستمرة في البحر الأحمر وبحر العرب.

وأكد المتحدث محمد عبد السلام أن الحوثيين سيواصلون استهداف السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى "إسرائيل" حتى "وقف العدوان ورفع الحصار" عن غزة.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي قال فيه متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة هاجمت مدينة إيلات بسرب من الطائرات المسيرة.

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