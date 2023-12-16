سلطنة عُمان ترعى محادثات بين الحوثيين وأطراف دولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم الحوثيين في اليمن إن الجماعة تجري محادثات بوساطة سلطة عُمان مع "أطراف دولية" بشأن "العمليات" المستمرة في البحر الأحمر وبحر العرب.
وأكد المتحدث محمد عبد السلام أن الحوثيين سيواصلون استهداف السفن الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى "إسرائيل" حتى "وقف العدوان ورفع الحصار" عن غزة.
يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي قال فيه متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة هاجمت مدينة إيلات بسرب من الطائرات المسيرة.
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