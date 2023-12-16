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صحيفة بريطانية: البيت الأبيض يعتقد أن عباس غير قادر على قيادة السلطة

12/16/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة صنداي تليغراف عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير قادر على قيادة السلطة.


وقالت المصادر للصحيفة، إن كبار المسؤولين الأميركيين أمضوا أسابيع في صياغة مقترحات لكيفية إدارة غزة، موضحة أن الفساد في السلطة وشعبية حركة حماس المتزايدة بالضفة الغربية يمثلان تحديا أمام أي خطة.


وكشفت أن مسؤولي الأمن القومي الأميركي يواجهون حقيقة ضعف إدارة عباس وتراجع شعبية سلطته، وقالت إن واشنطن تفكر في وضع دولة عربية وكيلا لضمان السلام وتولي مسؤولية إعادة بناء غزة.

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