حماس تؤكد رفضها لأي تبادل أسرى إلا بوقف العدوان على غزة

حماس تؤكد رفضها لأي تبادل أسرى إلا بوقف العدوان على غزة
التاريخ
12/16/2023 7:19:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت حركة حماس موقفها الرافض لأي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتوقف العدوان نهائيا على غزة.
وبينت انها أنها أبلغت الوسطاء بذلك.
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