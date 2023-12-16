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حماس تؤكد رفضها لأي تبادل أسرى إلا بوقف العدوان على غزة

12/16/2023 7:19:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت حركة حماس موقفها الرافض لأي مفاوضات لتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي ما لم يتوقف العدوان نهائيا على غزة.

وبينت انها أنها أبلغت الوسطاء بذلك.


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