مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشهد تل أبيب مظاهرة حاشدة طالبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بوقف القتال وبدء مفاوضات مع حركة حماس للإفراج عن ذويهم.
وتأتي هذه المظاهرات، التي ما تزال مستمرة، بالقرب من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بعد أن قتل جيش الاحتلال عن "طريق الخطأ" 3 أسرى خلال عمليته البرية في القطاع.
وكان تحقيق "مبدئي" لجيش الاحتلال أظهر أن الأسرى الإسرائيليين الـ 3 الذين قتلهم عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون راية بيضاء، وناشدوا بالعبرية الجيش لإنقاذهم.
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