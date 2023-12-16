مظاهرات في تل أبيب تطالب بوقف الحرب والإفراج عن الأسرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشهد تل أبيب مظاهرة حاشدة طالبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بوقف القتال وبدء مفاوضات مع حركة حماس للإفراج عن ذويهم.



وتأتي هذه المظاهرات، التي ما تزال مستمرة، بالقرب من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، بعد أن قتل جيش الاحتلال عن "طريق الخطأ" 3 أسرى خلال عمليته البرية في القطاع.



وكان تحقيق "مبدئي" لجيش الاحتلال أظهر أن الأسرى الإسرائيليين الـ 3 الذين قتلهم عن طريق الخطأ في غزة كانوا يرفعون راية بيضاء، وناشدوا بالعبرية الجيش لإنقاذهم.

