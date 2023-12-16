استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام طولكرم - فيديو

استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام طولكرم - فيديو
التاريخ
12/16/2023 7:19:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف مقاومون ليل السبت الأحد، آليات قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال اقتحامها مخيم نور شمس، في مدينة طولكرم.
وأظهرت مقاطع مصورة دخول آليات جيش الاحتلال للمدينة بشكل كبير.
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