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استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحام طولكرم - فيديو

12/16/2023 7:19:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدف مقاومون ليل السبت الأحد، آليات قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال اقتحامها مخيم نور شمس، في مدينة طولكرم.
وأظهرت مقاطع مصورة دخول آليات جيش الاحتلال للمدينة بشكل كبير.


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