نقلونا من مصاف القردة إلى الخنازير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ففي‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬أحد‭ ‬قريب‭ ‬طرحت‭ ‬علينا‭ ‬‮«‬الصنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ (‬لعن‭ ‬الله‭ ‬حاملها‭ ‬وشاريها‭) ‬بتقرير‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬الكائن‭ ‬الذي‭ ‬انحدر‭ ‬منه‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬خنزير‮»‬‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجيوراسي‭. ‬يعني‭ ‬قالوا‭ ‬جدكم‭ ‬كان‭ ‬قردا‭ ‬فسكتنا‭ ‬على‭ ‬مضض،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬خنزير»؟‭ ‬لا‭ ‬هذه‭ ‬كثيرة‭ ‬وكبيرة Too Much. ‭ ‬هل‭ ‬يستطيع‭ ‬أحدكم‭ ‬أن‭ ‬يقنعني‭ ‬أن‭ ‬جدة‭ ‬ليلي‭ ‬علوي‭ ‬وباميلا‭ ‬أندرسون‭ ‬‮«‬خنزيرة‮»‬؟‭ ‬مستحيل‭.. ‬بالطبع‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬ينفي‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬‮«‬خنازير‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬أسلافهم‭ ‬‮«‬أولاد‭ ‬ناس‮»‬‭.‬

يعني‭ ‬لو‭ ‬ترددت‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬بعد‭ ‬ألف‭ ‬سنة‭ ‬وذكر‭ ‬العلماء‭ ‬وقتها‭ ‬أنهم‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬أحفوريات‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬خروف‮»‬‭ ‬لكان‭ ‬ذلك‭ ‬معقولا،‭ ‬لأن‭ ‬الجماعة‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬على‭ ‬استنساخ‭ ‬أول‭ ‬كائن‭ ‬حي‭ (‬النعجة‭ ‬دوللي‭). ‬والجماعة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬جينات‭ ‬بشرية‭ ‬في‭ ‬النعاج‭ ‬والخنازير،‭ ‬لن‭ ‬يتوقفوا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتجوا‭ ‬كائنا‭ ‬هجينا‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬صفات‭ ‬وخصائص‭ ‬النعاج‭. ‬ولعلكم‭ ‬تذكرون‭ ‬الجهود‭ ‬الخيرة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬مواطن‭ ‬يمني‭ ‬لتزويج‭ ‬كبشه‭ ‬بالآنسة‭ ‬دوللي‭ ‬واتصالاته‭ ‬بالمسؤولين‭ ‬الدوليين‭ ‬والسفراء‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬لإتمام‭ ‬تلك‭ ‬الزيجة،‭ ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬نفعل‭ ‬مع‭ ‬الغرب‭ ‬المتغطرس؟‭ ‬لقد‭ ‬رفضت‭ ‬دوللي‭ ‬الكبش‭ ‬اليمني‭ ‬بحجة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجيد‭ ‬الانكليزية‭ ‬وأنه‭ ‬غير‭ ‬كفء‭! ‬وواقع‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬دوللي‭ (‬ماتت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2003‭) ‬كانت‭ ‬عنصرية‭ ‬مثل‭ ‬أسيادها،‭ ‬ورفضت‭ ‬الخروف‭ ‬الصنعاني‭ ‬لأنه‭ ‬أسمر‭ ‬البشرة‭.‬

على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬دوللي‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬الخاسرة،‭ ‬فلو‭ ‬أتت‭ ‬لتعيش‭ ‬بين‭ ‬ظهرانينا‭ ‬لما‭ ‬أحست‭ ‬بالغربة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التمييز،‭ ‬لأنها‭ ‬كانت‭ ‬ستجد‭ ‬نفسها‭ ‬محاطة‭ ‬بملايين‭ ‬‮«‬النعاج‮»‬‭ ‬الوديعة‭ ‬التي‭ ‬تأكل‭ ‬التبن‭ ‬وتساق‭ ‬إلى‭ ‬حتوفها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬‮«‬بِغم‮»‬،‭ ‬نعاج‭ ‬مبرمجة‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬زرائبها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬تركوا‭ ‬لها‭ ‬الأبواب‭ ‬مفتوحة‭. ‬بل‭ ‬إن‭ ‬دوللي‭ ‬كانت‭ ‬ستحظى‭ ‬بمعاملة‭ ‬خاصة‭ ‬لأن‭ ‬النعاج‭ ‬عندنا‭ ‬وأسيادها‭ ‬ضعيفون‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أوروبي‭ ‬وغربي،‭ ‬وعندنا‭ ‬يتبجح‭ ‬زيد‭ ‬أو‭ ‬عبيد‭ ‬بأن‭ ‬كلبه‭ ‬من‭ ‬هولندا‭. ‬طيب‭ ‬وأنا‭ ‬كلبي‭ ‬من‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬وينبح‭. ‬ويتبول‭ ‬على‭ ‬عمود‭ ‬الكهرباء‭ ‬كما‭ ‬الهولندي‭. ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬سأصطحب‭ ‬كلبي‭ ‬معي‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬بعدما‭ ‬تعطيني‭ ‬‮«‬القرعة‮»‬‭ ‬البطاقة‭ ‬الخضراء‭. ‬وهناك‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬سأقوم‭ ‬باستنساخ‭ ‬كلاب‭ ‬كثيرة‭ ‬منه‭ ‬وإعادتها‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬لتنهش‭ ‬لحوم‭ ‬النعاج‭ ‬الوديعة‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تأخذني‭ ‬القرعة‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬فلربما‭ ‬أذهب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ (‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬سابقًا‭) ‬لأعيش‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬وسلام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجليل‭ ‬بالتحديد،‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬المهاريشي‭ ‬يوغي‭ ‬قرية‭ ‬ضخمة‭ ‬‮«‬للتأمل‮»‬‭ ‬تتسع‭ ‬لسبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬يتعلمون‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬العداوة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬العدو‮»‬،‭ ‬وتقول‭ ‬وكالات‭ ‬الأنباء‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القرية‭ ‬أجمل‭ ‬من‭ ‬أوسلو،‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مسقط‭ ‬رأس‭ ‬اتفاق‭ ‬غزة‭ - ‬أريحا،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قط‭ ‬مريحا‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬ثم‭ ‬ها‭ ‬هي‭ ‬إسرائيل‭ ‬تدك‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أقصاها‭ ‬الى‭ ‬أقصاها،‭ ‬بهدف‭ ‬معلن‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬السلام‮»‬‭ ‬ولهذا‭ ‬تستهدف‭ ‬الأطفال‭ ‬لعلمها‭ ‬أن‭: ‬أجمل‭ ‬الأطفال‭ ‬قادمون‭ ‬ساعة‭ ‬فساعة‭/ ‬عيونهم‭ ‬أشد‭ ‬من‭ ‬عيوننا‭ ‬بريقا‭ / ‬صدورهم‭ ‬بما‭ ‬وهبت‭ ‬أكثر‭ ‬اتساعا‭/ ‬وحينما‭ ‬يكبرون‭ ‬يا‭ ‬أبي‭ ‬سيوفهم‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬سيوفك‭ ‬الطوال‭ ‬طولا‭/ ‬لأن‭ ‬بذرة‭ ‬الحياة‭ ‬ليست‭ ‬الرصاص‭/ ‬لأن‭ ‬بذرة‭ ‬الحياة‭ ‬ليست‭ ‬الرصاص

والمجد‭ ‬لأطفال‭ ‬غزة‭ ‬والزيتون‭.‬