تحت عين الشمس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬بوجود‭ ‬أي‭ ‬مشكلة،‭ ‬وبضرورة‭ ‬مواجهتها‭ ‬ومناقشتها‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬العلن،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خجل‭ ‬أو‭ ‬تخوف‭ ‬أو‭ ‬مواربة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬مشكورة‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬حين‭ ‬أقدمت‭ ‬على‭ ‬إبعاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬متحول‭ ‬جنسي‭ ‬عن‭ ‬البلاد،‭ ‬حيث‭ ‬أصدر‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬تعليمات‭ ‬صارمة‭ ‬تؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬تنظيف‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الشاذين‭ ‬جنسيا‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجدال‭ ‬المحتدم‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المجتمعات‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية‭.‬

لقد‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعية‭ ‬الطبية‭ ‬الأمريكية‭ ‬مؤخرا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يحدد‭ ‬جنس‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬أحد‭ ‬ذلك‭ ‬حتى‭ ‬يختار‭ ‬هو‭ ‬هويته‭ ‬الجنسية،‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬بها‭ ‬بأن‭ ‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يدركون‭ ‬مدى‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬لذلك‭ ‬أن‭ ‬يلحقه‭ ‬بالمجتمع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مناحي‭ ‬الحياة،‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬والموسيقى‭ ‬والتربية‭ ‬ورعاية‭ ‬الأطفال‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الذكر‭ ‬والأنثى،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬تحديد‭ ‬جنس‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬إنما‭ ‬يفسد‭ ‬الحقل‭ ‬الطبي‭ ‬تماما،‭ ‬وأن‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لطب‭ ‬الأطفال‭ ‬تبنت‭ ‬موضوع‭ ‬الرعاية‭ ‬الإيجابية‭ ‬لإعطاء‭ ‬القصر‭ ‬مثبطات‭ ‬الهرمونات‭ ‬واصفا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬شيطاني‭. ‬

في‭ ‬الحقيقة‭ ‬أبلغ‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬أبسط‭ ‬مبادئ‭ ‬المسؤولية‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تصريحه‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬شيطاني،‭ ‬ويحمل‭ ‬إفسادا‭ ‬للحياة‭ ‬وللفطرة‭ ‬ولتعاليم‭ ‬الأديان،‭ ‬بدليل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭ ‬الشاذ‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬تدشين‭ ‬ناشطين‭ ‬أمريكيين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حملة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬فطرة‮»‬‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬محاربة‭ ‬المثلية‭ ‬الجنسية،‭ ‬ومجابهة‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬هؤلاء‭ ‬بهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬فكرة‭ ‬تجميع‭ ‬الرافضين‭ ‬بمختلف‭ ‬الشرائع‭ ‬السماوية‭ ‬ومن‭ ‬كل‭ ‬الثقافات‭ ‬وهم‭ ‬الأغلبية‭ ‬بالطبع‭.‬

المثلية‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬الشذوذ‭ ‬مشكلة‭ ‬معروفة‭ ‬منذ‭ ‬القدم،‭ ‬وحاربتها‭ ‬جميع‭ ‬الديانات‭ ‬السماوية‭ ‬لخروجها‭ ‬عن‭ ‬أساس‭ ‬الخلقة‭ ‬الآدمية،‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬مثلما‭ ‬يحدث‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يستدعي‭ ‬الاعتراف‭ ‬بوجودها‭ ‬وبخطورتها‭ ‬وضرورة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬لها‭ ‬للتصدي‭ ‬لها‭ ‬ولمن‭ ‬يروجونها‭ ‬وبكل‭ ‬تبجح‭ ‬تحت‭ ‬عين‭ ‬الشمس،‭ ‬فالأمر‭ ‬بات‭ ‬يتطلب‭ ‬المواجهة‭ ‬الشجاعة‭ ‬والجريئة‭ ‬بقوة‭ ‬القانون‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬تشريعات‭ ‬ناظمة‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬ولمنع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالشذوذ‭ ‬على‭ ‬الملأ‭ ‬بكل‭ ‬تباهٍ‭ ‬وفخر،‭

‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العولمة‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬اختلط‭ ‬بها‭ ‬الحابل‭ ‬بالنابل‭ ‬والجيد‭ ‬بالرديء‭ ‬والخطأ‭ ‬بالصواب،‭ ‬للأسف‭ ‬الشديد‭.‬

نعم،‭ ‬لكل‭ ‬فرد‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬حريته‭ ‬تجاه‭ ‬اختياراته‭ ‬وقرارته،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬نفسه،‭ ‬وداخل‭ ‬أسوار‭ ‬بيته،‭ ‬فلا‭ ‬ذنب‭ ‬لغيره‭ ‬من‭ ‬الرافضين‭ ‬له‭ ‬ولمبادئه‭ ‬ولأفعاله‭ ‬الشائنة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتقبله‭ ‬ويتعايش‭ ‬معه‭ ‬كرها‭ ‬وإجبارا،‭ ‬والسؤال‭ ‬المهم‭ ‬هنا‭:‬

كيف‭ ‬نحمي‭ ‬أبناءنا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأفكار‭ ‬الشاذة‭ ‬والقناعات‭ ‬المتوحشة،‭ ‬والتي‭ ‬يتعرضون‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬وتصل‭ ‬إليهم‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب،‭ ‬ورغما‭ ‬عنا،‭ ‬شئنا‭ ‬ذلك‭ ‬أم‭ ‬أبينا؟‭ ‬

لعل‭ ‬الحل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قوة‭ ‬القانون‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬إنما‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الثقافة‭ ‬الجنسية‭ ‬والنفسية‭ ‬السليمة‭ ‬لأبنائنا،‭ ‬والتي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأعمار،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية،‭ ‬وفي‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬تحت‭ ‬عين‭ ‬الشمس‭! ‬