يوم الشهيد.. قصص الشجاعة والولاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬نقف‭ ‬بكل‭ ‬الإجلال‭ ‬والاحترام،‭ ‬لمن‭ ‬سطروا‭ ‬أسمى‭ ‬صور‭ ‬الولاء‭ ‬والبطولة،‭ ‬وقدموا‭ ‬درسا‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬صدق‭ ‬العهد‭ ‬والوعد،‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الوطن،‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬أرضه،‭ ‬وحماية‭ ‬شعبه،‭ ‬وصون‭ ‬مقدراته‭.‬

حينما‭ ‬نحتفي‭ ‬بيوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬فإننا‭ ‬نحتفي‭ ‬بالبطولات‭ ‬والتضحيات،‭ ‬ونستذكر‭ ‬الدروس‭ ‬والعبر،‭ ‬ونبتهل‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يرحم‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ونعلم‭ ‬الأبناء‭ ‬والأجيال،‭ ‬وأنفسنا‭ ‬قبلهم،‭ ‬كيف‭ ‬يكون‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء،‭ ‬والإخلاص‭ ‬والولاء،‭ ‬والحب‭ ‬والفداء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوطن‭ ‬والأمة‭.. ‬هذه‭ ‬مشاعر‭ ‬جياشة،‭ ‬وثقافة‭ ‬راسخة،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تدركها‭ ‬بعض‭ ‬المجتمعات،‭ ‬ولكن‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬العربي‭ ‬المسلم،‭ ‬يعتز‭ ‬ويفتخر‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم،‭ ‬وبفضل‭ ‬الشهادة،‭ ‬ومكانة‭ ‬الشهيد‭.‬

ولعلها‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لأن‭ ‬نتوجه‭ ‬إلى‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار،‭ ‬بالتقدير‭ ‬والتكريم،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬وأن‭ ‬نتذكر‭ ‬قصص‭ ‬أبنائنا‭ ‬ورجالنا،‭ ‬وكما‭ ‬قال‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬كل‭ ‬شهيد‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأبطال،‭ ‬هو‭ ‬شهيد‭ ‬لكل‭ ‬بيت‭ ‬بحريني،‭ ‬وإن‭ ‬أسر‭ ‬الشهداء‭ ‬ضربوا‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة،‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬الوطن‭ ‬وثباتهم‭ ‬ووطنيتهم‭ ‬العالية‮»‬‭.‬

إن‭ ‬الاحتفاء‭ ‬السنوي‭ ‬بذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد،‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬بتخصيصه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬هي‭ ‬لفتة‭ ‬حكيمة‭ ‬ورؤية‭ ‬سديدة،‭ ‬كي‭ ‬نتذكر‭ ‬على‭ ‬الدوام،‭ ‬وفي‭ ‬أسمى‭ ‬اللحظات‭ ‬الوطنية،‭ ‬تلك‭ ‬التضحيات‭ ‬الجليلة‭ ‬للشهداء‭ ‬الأبرار‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬رئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬للهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لـ«الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‮»‬،‭ ‬تأكيد‭ ‬للاهتمام‭ ‬الرفيع‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بالشهداء‭ ‬ورعاية‭ ‬أسرهم،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الرمزية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬اقترنت‭ ‬بيوم‭ ‬الشهيد‭ ‬بوضع‭ ‬‮«‬زهرة‭ ‬الرازجي‭ ‬البيضاء‭ ‬وسعفة‭ ‬النخيل‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬لتصبح‭ ‬‮«‬أيقونة‮»‬‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بيوم‭ ‬الشهيد‭.‬

ولربما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والحضاري،‭ ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬ورد‭ ‬الجميل،‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬بتدشين‭ ‬مشروع‭ ‬إنساني‭ ‬وتنموي،‭ ‬يحمل‭ ‬أسماء‭ ‬الشهداء،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬الصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‮»‬‭.. ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬المقبلة‭.‬

يقول‭ ‬الحق‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الشهداء‭ (‬ولا‭ ‬تحسبن‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الله‭ ‬أمواتا‭ ‬بل‭ ‬أحياء‭ ‬عند‭ ‬ربهم‭ ‬يرزقون‭).. ‬صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم‭.

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