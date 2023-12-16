مسؤول محلي يفجر 3 قنابل داخل اجتماع في بلدة أوكرانية

مسؤول محلي يفجر 3 قنابل داخل اجتماع في بلدة أوكرانية
التاريخ
12/16/2023 7:14:06 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في واقعة غريبة، أقدم مسؤول أوكراني على تفجير 3 قنابل يدوية، داخل غرفة صغيرة، خلال اجتماع للمجلس المحلي في قرية بمدينة ترانسكارباثيا الأوكرانية. وأدى التفجير إلى وفاة المهاجم واثنين من الموجودين وإصابة 26 شخصا، منهم حالات خطرة. وفي شريط فيديو مروع دخل المسؤول على اجتماع للمجلس، داخل غرفة صغيرة، وبعد نقاش قصير مع السيدة التي تدير الاجتماع قام بإخراج 3 قنابل يدوية، وألقاها لتنفجر وسط الحاضرين.
ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دفع الرجل إلى القيام بهذا الأمر.
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