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مسؤول محلي يفجر 3 قنابل داخل اجتماع في بلدة أوكرانية

12/16/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬واقعة‭ ‬غريبة،‭ ‬أقدم‭ ‬مسؤول‭ ‬أوكراني‭ ‬على‭ ‬تفجير‭ ‬3‭ ‬قنابل‭ ‬يدوية،‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬صغيرة،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بمدينة‭ ‬ترانسكارباثيا‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وأدى‭ ‬التفجير‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬المهاجم‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬الموجودين‭ ‬وإصابة‭ ‬26‭ ‬شخصا،‭ ‬منهم‭ ‬حالات‭ ‬خطرة‭. ‬وفي‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬مروع‭ ‬دخل‭ ‬المسؤول‭ ‬على‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس،‭ ‬داخل‭ ‬غرفة‭ ‬صغيرة،‭ ‬وبعد‭ ‬نقاش‭ ‬قصير‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬الاجتماع‭ ‬قام‭ ‬بإخراج‭ ‬3‭ ‬قنابل‭ ‬يدوية،‭ ‬وألقاها‭ ‬لتنفجر‭ ‬وسط‭ ‬الحاضرين‭. ‬

ولم‭ ‬يعرف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬السبب‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬الرجل‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭.‬

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