موجة حرّ شديد تجتاح أستراليا ورجال الإطفاء يكافحون الحرائق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬خدمة‭ ‬الإطفاء‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز،‭ ‬الولاية‭ ‬الأكثر‭ ‬اكتظاظا‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬حريقا‭ ‬مشتعلة‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬وتم‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬إشعال‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العاصمة‭ ‬سيدني‭. ‬

وكتبت‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الكوارث‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الولاية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الحرائق‭ ‬وسط‭ ‬‮«‬مخاطر‭ ‬شديدة‭ ‬لاشتعال‭ ‬حرائق‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬إن‭ ‬التحذيرات‭ ‬من‭ ‬الموجة‭ ‬الحارة‭ ‬وخطر‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬ولايات‭ ‬أستراليا‭ ‬الغربية‭ ‬ونيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬والإقليم‭ ‬الشمالي،‭ ‬بينما‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬ولاية‭ ‬جنوب‭ ‬أستراليا‭ ‬موجة‭ ‬حارة،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬حرائق‭.‬

والطقس‭ ‬الحارّ‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬حرائق‭ ‬غابات‭ ‬شديد‭ ‬الخطورة‭ ‬بالفعل‭ ‬وسط‭ ‬ظاهرة‭ ‬النينو‭ ‬المناخية،‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬عادة‭ ‬بظواهر‭ ‬مناخية‭ ‬بالغة‭ ‬الشدة‭ ‬مثل‭ ‬حرائق‭ ‬الغابات‭ ‬والأعاصير‭ ‬والجفاف‭.

‬ومع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬صدرت‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬حرائق‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬أستراليا‭ ‬الغربية‭ ‬ونيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬والإقليم‭ ‬الشمالي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬خبراء‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬