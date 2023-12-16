تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أصدرت الصين أمس السبت تحذيرا من احتمال انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في بعض مناطق البلاد، بعد يوم واحد من إصدار الرئيس شي جينبينغ توجيهات من أجل «بذل جهود شاملة» لضمان السلامة. ويحل الطقس المتجمد في أعقاب أول تساقط للثلوج هذا الشتاء في بكين، حيث مني نظام النقل العام باضطرابات تمثلت في تأخير رحلات جوية أو إلغاء أخرى.
وتسببت المسارات الزلقة في اصطدام مترو الأنفاق مساء الخميس ما أدى إلى إصابة أكثر من مائة شخص بجروح. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد صباح أمس السبت تحذيرا من انخفاض درجات الحرارة متوقعة أن تهب موجة باردة تغمر «الجزء الأكبر» من الصين وأن تستمر حتى يوم الثلاثاء.
في غضون ذلك، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات قولها إن «بعض المناطق في شمال الصين والمناطق الواقعة على طول النهر الأصفر ونهر هوايخه قد تشهد درجات حرارة تقترب من مستويات منخفضة قياسية أو تتجاوزها خلال الفترة نفسها من العام».
MENAFN16122023000055011008ID1107608906
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.