تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسببت‭ ‬المسارات‭ ‬الزلقة‭ ‬في‭ ‬اصطدام‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬شخص‭ ‬بجروح‭. ‬وأصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تحذيرا‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬متوقعة‭ ‬أن‭ ‬تهب‭ ‬موجة‭ ‬باردة‭ ‬تغمر‭ ‬‮«‬الجزء‭ ‬الأكبر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وأن‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭) ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الصين‭ ‬والمناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬النهر‭ ‬الأصفر‭ ‬ونهر‭ ‬هوايخه‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬قياسية‭ ‬أو‭ ‬تتجاوزها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‮»‬‭. ‬