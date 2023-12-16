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تحذير من درجات الحرارة المتجمدة في شمال الصين

12/16/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تحذيرا‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬البلاد،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬الرئيس‭ ‬شي‭ ‬جينبينغ‭ ‬توجيهات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬لضمان‭ ‬السلامة‭. ‬ويحل‭ ‬الطقس‭ ‬المتجمد‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أول‭ ‬تساقط‭ ‬للثلوج‭ ‬هذا‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬حيث‭ ‬مني‭ ‬نظام‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬باضطرابات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬أخرى‭. ‬

وتسببت‭ ‬المسارات‭ ‬الزلقة‭ ‬في‭ ‬اصطدام‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬شخص‭ ‬بجروح‭. ‬وأصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬تحذيرا‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬متوقعة‭ ‬أن‭ ‬تهب‭ ‬موجة‭ ‬باردة‭ ‬تغمر‭ ‬‮«‬الجزء‭ ‬الأكبر‮»‬‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬وأن‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الصين‭ ‬الجديدة‭ (‬شينخوا‭) ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الصين‭ ‬والمناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬النهر‭ ‬الأصفر‭ ‬ونهر‭ ‬هوايخه‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬منخفضة‭ ‬قياسية‭ ‬أو‭ ‬تتجاوزها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‮»‬‭. ‬

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