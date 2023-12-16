باكستان تستخدم المطر الاصطناعي لمكافحة الضباب الدخاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬مع‭ ‬طائرتين،‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬يوما،‭ ‬وأطلقت‭ ‬48‭ ‬مقذوفا‭ ‬لاستحداث‭ ‬المطر‮»‬‭. ‬

وتستخدم‭ ‬الإمارات‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬تقنية‭ ‬تلقيح‭ ‬السحب‭ ‬لإنتاج‭ ‬الأمطار‭ ‬فوق‭ ‬المناطق‭ ‬القاحلة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

وتتضمن‭ ‬عملية‭ ‬تعديل‭ ‬ظروف‭ ‬الطقس‭ ‬ضخ‭ ‬الملح‭ ‬أو‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الأملاح‭ ‬في‭ ‬السحب‭. ‬ثم‭ ‬تسهم‭ ‬البلورات‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬تشكل‭ ‬الأمطار‭.

‬واستخدمت‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬البلدان‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬والهند‭. ‬

ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬كمية‭ ‬قليلة‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬التلوث‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تفاقم‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬حيث‭ ‬يشكّل‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬أبخرة‭ ‬الديزل‭ ‬المنخفضة‭ ‬الجودة‭ ‬والدخان‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬المحاصيل‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الباردة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬سحبا‭ ‬من‭ ‬الضباب‭ ‬الدخاني‭ ‬الذي‭ ‬يخنق‭ ‬رئات‭ ‬سكان‭ ‬لاهور‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬