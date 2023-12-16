باكستان تستخدم المطر الاصطناعي لمكافحة الضباب الدخاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استُخدمت الأمطار الاصطناعية للمرة الأولى أمس في باكستان في محاولة لمكافحة مستويات الضباب الدخاني الخطرة الذي يلف مدينة لاهور الكبرى، على ما أفادت الحكومة المحلية. وفي أول تجربة من نوعها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، حلّقت طائرات مزوّدة بمعدات لتلقيح السحب فوق 10 مناطق في المدينة التي غالبا ما تصنّف من أسوأ الأماكن على مستوى العالم من حيث تلوث الهواء.
وقال رئيس وزراء حكومة ولاية البنجاب محسن نقفي إن هذه «الهبة» قدمتها الإمارات.
وأوضح لوسائل إعلام «وصلت فرق من الإمارات مع طائرتين، إلى هنا قبل 10 إلى 12 يوما، وأطلقت 48 مقذوفا لاستحداث المطر».
وتستخدم الإمارات بشكل متزايد تقنية تلقيح السحب لإنتاج الأمطار فوق المناطق القاحلة من البلاد.
وتتضمن عملية تعديل ظروف الطقس ضخ الملح أو خليط من الأملاح في السحب. ثم تسهم البلورات في تسريع عملية تشكل الأمطار.
واستخدمت هذه التقنية في عشرات البلدان بما فيها الولايات المتحدة والصين والهند.
ويقول الخبراء إن كمية قليلة حتى من الأمطار تكون فعالة في خفض مستوى التلوث. وفي السنوات الأخيرة، تفاقم تلوث الهواء في باكستان حيث يشكّل مزيجا من أبخرة الديزل المنخفضة الجودة والدخان الناجم عن حرق المحاصيل ودرجات الحرارة الباردة في فصل الشتاء، سحبا من الضباب الدخاني الذي يخنق رئات سكان لاهور البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة.
MENAFN16122023000055011008ID1107608905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.