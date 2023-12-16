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باكستان تستخدم المطر الاصطناعي لمكافحة الضباب الدخاني

12/16/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استُخدمت‭ ‬الأمطار‭ ‬الاصطناعية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمكافحة‭ ‬مستويات‭ ‬الضباب‭ ‬الدخاني‭ ‬الخطرة‭ ‬الذي‭ ‬يلف‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬الكبرى،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭. ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬تجربة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا،‭ ‬حلّقت‭ ‬طائرات‭ ‬مزوّدة‭ ‬بمعدات‭ ‬لتلقيح‭ ‬السحب‭ ‬فوق‭ ‬10‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تصنّف‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأماكن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭.
‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬حكومة‭ ‬ولاية‭ ‬البنجاب‭ ‬محسن‭ ‬نقفي‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الهبة‮»‬‭ ‬قدمتها‭ ‬الإمارات‭.

وأوضح‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬مع‭ ‬طائرتين،‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬يوما،‭ ‬وأطلقت‭ ‬48‭ ‬مقذوفا‭ ‬لاستحداث‭ ‬المطر‮»‬‭. ‬

وتستخدم‭ ‬الإمارات‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬تقنية‭ ‬تلقيح‭ ‬السحب‭ ‬لإنتاج‭ ‬الأمطار‭ ‬فوق‭ ‬المناطق‭ ‬القاحلة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭. ‬

وتتضمن‭ ‬عملية‭ ‬تعديل‭ ‬ظروف‭ ‬الطقس‭ ‬ضخ‭ ‬الملح‭ ‬أو‭ ‬خليط‭ ‬من‭ ‬الأملاح‭ ‬في‭ ‬السحب‭. ‬ثم‭ ‬تسهم‭ ‬البلورات‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬تشكل‭ ‬الأمطار‭.
‬واستخدمت‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬عشرات‭ ‬البلدان‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬والهند‭. ‬

ويقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إن‭ ‬كمية‭ ‬قليلة‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬تكون‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬التلوث‭. ‬وفي‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تفاقم‭ ‬تلوث‭ ‬الهواء‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬حيث‭ ‬يشكّل‭ ‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬أبخرة‭ ‬الديزل‭ ‬المنخفضة‭ ‬الجودة‭ ‬والدخان‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬حرق‭ ‬المحاصيل‭ ‬ودرجات‭ ‬الحرارة‭ ‬الباردة‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬سحبا‭ ‬من‭ ‬الضباب‭ ‬الدخاني‭ ‬الذي‭ ‬يخنق‭ ‬رئات‭ ‬سكان‭ ‬لاهور‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭.‬

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