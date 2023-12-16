ألبا تنظم يوما ترفيهيا عائليا للموظفين وعائلاتهم

ألبا تنظم يوما ترفيهيا عائليا للموظفين وعائلاتهم
التاريخ
12/16/2023 7:14:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت شركة ألمنيوم البحرين (البا) فعالية «اليوم العائلي» لجميع الموظفين وعائلاتهم بمنتزه عذاري أمس، وذلك استمرارًا لاحتفالاتها بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين.
وضم الاحتفال في منتزه عذاري العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال كالألعاب المجانية غير المحدودة وتلوين الوجوه والحناء والعروض الموسيقية، إلى جانب الأنشطة التوعوية بجوانب الصحة والسلامة.
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