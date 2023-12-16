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ألبا تنظم يوما ترفيهيا عائليا للموظفين وعائلاتهم

12/16/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬البا‭) ‬فعالية‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العائلي‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬بمنتزه‭ ‬عذاري‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬استمرارًا‭ ‬لاحتفالاتها‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وضم‭ ‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬منتزه‭ ‬عذاري‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الترفيهية‭ ‬للأطفال‭ ‬كالألعاب‭ ‬المجانية‭ ‬غير‭ ‬المحدودة‭ ‬وتلوين‭ ‬الوجوه‭ ‬والحناء‭ ‬والعروض‭ ‬الموسيقية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأنشطة‭ ‬التوعوية‭ ‬بجوانب‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭. ‬

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