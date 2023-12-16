السميع يحقق انتصارا كبيرا ويسعد الجماهيرصابرينا تحقق فوزها الأول في مسيرتها الاحترافية بـBRAVE CF

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سجل‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬محمد‭ ‬السميع‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬وكبيرا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬المصري‭ ‬أشرف،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬الذبابة‭. ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المقاتل‭ ‬السميع‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬النزال‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى،‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارا‭ ‬صريحا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬والذي‭ ‬قابله‭ ‬تشجيع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬المتواجدة،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬سعيدة‭ ‬جدا‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬المستحق‭.‬

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صابرينا‭ ‬والفوز‭ ‬الأول‭ ‬

في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية

حققت‭ ‬المقاتلة‭ ‬البحرينية‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬للهواة‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬صريح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتلة‭ ‬الهندية‭ ‬تشانغ‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬المواجهة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللكمات‭ ‬القاضية‭ ‬الفنية‭.‬





فابيولا‭ ‬تنتصر‭..‬

في‭ ‬حين‭ ‬تمكنت‭ ‬المقاتلة‭ ‬البحرينية‭ ‬فابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المقاتلة‭ ‬الأيرلندية‭ ‬فالينتينو‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلتين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬حيث‭ ‬استطاعت‭ ‬المقاتلة‭ ‬فابيولا‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬قصبتها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬وتخرج‭ ‬بفوز‭ ‬مستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتلة‭ ‬الأيرلندية‭.‬





فوز‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جريفثز‭ ‬

في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى

حقق‭ ‬المقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تشاد‭ ‬جريفثز‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المقاتل‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬سوبر‭ ‬خفيف‭. ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬المقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحه‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخنق‭ ‬والاستسلام‭.‬





هزيمة‭ ‬الدرباني‭ ‬ولبان

تعرض‭ ‬المقاتلان‭ ‬الأردني‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭ ‬واللبناني‭ ‬محمد‭ ‬لبان‭ ‬إلى‭ ‬الهزيمة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الدرباني‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬دين‭ ‬جرانيت،‭ ‬فيما‭ ‬خسر‭ ‬لبان‭ ‬المواجهة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جاك‭ ‬جرانت‭. ‬حيث‭ ‬سيطر‭ ‬المقاتلان‭ ‬الإنجليزيان‭ ‬على‭ ‬المواجهتين‭ ‬ونجحا‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬انتصارين‭ ‬مهمين‭ ‬في‭ ‬مسيرتهما‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭.‬





صابرينا‭: ‬سعيدة‭ ‬بالانتصار‭ ‬الأول

أعربت‭ ‬المقاتلة‭ ‬البحرينية‭ ‬صابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بفوزها‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬الاحترافية،‭ ‬موجهة‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬الكبيرين‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للمقاتلين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬تسعى‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬حصد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬خلال‭ ‬المشاركات‭ ‬المقبلة،‭ ‬شاكرة‭ ‬ومقدرة‭ ‬دعم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد،‭ ‬لمنحها‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬أولى‭ ‬النزالات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭

‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬