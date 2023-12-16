السميع يحقق انتصارا كبيرا ويسعد الجماهيرصابرينا تحقق فوزها الأول في مسيرتها الاحترافية بـBRAVE CF

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السميع يفوز ويسعد الجماهير
سجل المقاتل البحريني محمد السميع فوزا مستحقا وكبيرا على حساب المقاتل المصري أشرف، وذلك في النزال الذي جمع بين المقاتلين في وزن الذبابة. حيث تمكن المقاتل السميع من السيطرة على مجريات النزال منذ الدقيقة الأولى، وحقق انتصارا صريحا في الجولة الأولى من هذه المواجهة، والذي قابله تشجيع كبير من الجماهير البحرينية المتواجدة، والتي كانت سعيدة جدا بهذا الانتصار المستحق.
صابرينا والفوز الأول
في مسيرتها الاحترافية
حققت المقاتلة البحرينية صابرينا دي سوزا، بطلة العالم للهواة 5 مرات، فوزها الأول في مسيرتها الاحترافية في بطولة BRAVE CF ، وذلك بعد أن نجحت في الانتصار صريح على حساب المقاتلة الهندية تشانغ وذلك في الدقيقة الأولى من بداية المواجهة، وذلك عن طريق اللكمات القاضية الفنية.
فابيولا تنتصر..
في حين تمكنت المقاتلة البحرينية فابيولا ناسيمنتو من الفوز على المقاتلة الأيرلندية فالينتينو في النزال الذي جمع بين المقاتلتين في هذه البطولة. حيث استطاعت المقاتلة فابيولا أن تحكم قصبتها على هذا النزال وتخرج بفوز مستحق على حساب المقاتلة الأيرلندية.
فوز الإنجليزي جريفثز
في الجولة الأولى
حقق المقاتل الإنجليزي تشاد جريفثز فوزا مستحقا على حساب المقاتل محمد عباس في نزال الوزن سوبر خفيف. حيث تمكن المقاتل الإنجليزي من إنهاء الأمور لصالحه قبل نهاية الجولة الأولى عن طريق الخنق والاستسلام.
هزيمة الدرباني ولبان
تعرض المقاتلان الأردني عز الدين الدرباني واللبناني محمد لبان إلى الهزيمة في منافسات بطولة BRAVE CF 80، وذلك بعد خسارة الدرباني من أمام المقاتل الإنجليزي دين جرانيت، فيما خسر لبان المواجهة من أمام المقاتل الإنجليزي جاك جرانت. حيث سيطر المقاتلان الإنجليزيان على المواجهتين ونجحا في تسجيل انتصارين مهمين في مسيرتهما في هذه المشاركة.
صابرينا: سعيدة بالانتصار الأول
أعربت المقاتلة البحرينية صابرينا دي سوزا عن سعادتها الكبيرة بفوزها الأول في مسيرتها الاحترافية، موجهة شكرها وتقديرها الكبيرين إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمه اللامحدود للمقاتلين البحرينيين، مؤكدة أنها تسعى للاستمرار في حصد المزيد من الانتصارات خلال المشاركات المقبلة، شاكرة ومقدرة دعم منظمة بريف برئاسة السيد محمد شاهد، لمنحها الفرصة في خوض أولى النزالات الاحترافية في بطولة BRAVE CF
وتحديدا في النسخة 80 من البطولة.
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