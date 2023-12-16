برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةالجنوب إفريقي نديبيلي يخطف اللقب العالمي بـ BRAVE CF 80

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BRAVECF

وقد‭ ‬شهدت‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة،‭ ‬وجمهور‭ ‬غفير‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬حضور‭ ‬وتواجد‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬أولمبيك‭ ‬ليون‭ ‬الفرنسي‭ ‬والمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2014‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينغ‭.‬





‮«‬نديبيلي‮»‬‭ ‬بطل‭ ‬عالمي

نجح‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬أولى‭ ‬ألقابه‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬توّج‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بوزن‭ ‬الديك،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البطل‭ ‬السابق‭ ‬المقاتل‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوزيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس،‭ ‬في‭ ‬النزال‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬سيطرة‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المواجهة،‭ ‬والتي‭ ‬حسمها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬3‭ ‬و20‭ ‬ثانية‭ ‬باستسلام‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوجه‭.‬





سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬يتوّج‭ ‬البطل‭ ‬الجديد

وقد‭ ‬توّج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬البطل‭ ‬الجديد‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيقه‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوزيه‭ ‬توريس‭. ‬













السيلاوي‭ ‬والانتصار‭ ‬العاشر‭ !‬

سجل‭ ‬المقاتل‭ ‬الأردني‭ ‬جراح‭ ‬السيلاوي‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬نيناد‭ ‬أفراموفيتش‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭. ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭ ‬للمقاتل‭ ‬السيلاوي‭ ‬عودة‭ ‬قوية‭ ‬لحلبة‭ ‬النزالات‭ ‬في‭ ‬بطولة BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬عودته‭ ‬مجددا‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬المتوسط‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬





خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬لـ«عياد‮»‬‭!‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬أكثر‭ ‬المتشائمين‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬والعرب‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬حسين‭ ‬عياد‭ ‬خاسرا‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المقاتل‭ ‬الأيرلندي‭ ‬جيرارد‭ ‬بيرنز‭. ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المقاتل‭ ‬عياد‭ ‬بتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المقاتل‭ ‬الإيرلندي‭ ‬كانت‭ ‬له‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬تجريع‭ ‬عياد‭ ‬هزيمة‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭.‬





نديبيلي‭: ‬كنت‭ ‬أستحق‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب

أعرب‭ ‬البطل‭ ‬الجنوب‭ ‬أفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بفوزه‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بوزن‭ ‬الديك‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬البطل‭ ‬السابق‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوزيه‭ ‬شورتي‭ ‬توريس‭.‬

وقال‭ ‬نديبيلي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬المواجهة‭ ‬سهلة‭ ‬كنت‭ ‬بحاجة‭ ‬للتركيز‭ ‬العالي،‭ ‬وفعلا‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬المبادرة‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬خصمي،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬إحداث‭ ‬فارق‭ ‬في‭ ‬المواجهة،‭ ‬وخرجت‭ ‬بانتصار‭ ‬مستحق‭ ‬توّجت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭. ‬شكرا‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬لي‭ ‬لخوض‭ ‬هذا‭ ‬النزال،‭ ‬وشكرا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساندني‭ ‬ووقف‭ ‬إلى‭ ‬جانبي،‭ ‬وسأكون‭ ‬دائما‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬