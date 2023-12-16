برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفةالجنوب إفريقي نديبيلي يخطف اللقب العالمي بـ BRAVE CF 80

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت «الجمعة» منافسات النسخة 80 من بطولة
BRAVE
CF والتي نظمتها منظمة بريف البحرينية، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023 وذلك على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وقد شهدت منافسات البطولة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة، وجمهور غفير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة. كما شهدت المنافسات حضور وتواجد النجم العالمي لاعب فريق أولمبيك ليون الفرنسي والمنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 اللاعب الدولي جيروم بواتينغ.
«نديبيلي» بطل عالمي
نجح المقاتل الجنوب أفريقي نكوسي نديبيلي من حصد أولى ألقابه العالمية في رياضة فنون القتال المختلطة، وذلك بعد أن توّج باللقب العالمي بوزن الديك، وذلك بعد انتصاره المستحق على حساب البطل السابق المقاتل الأمريكي جوزيه «شورتي» توريس، في النزال الرئيسي الذي جمع بين المقاتلين، والذي شهد سيطرة المقاتل الجنوب أفريقي على مجريات المواجهة، والتي حسمها في الجولة الثالثة وتحديدا في الدقيقة 3 و20 ثانية باستسلام «شورتي» الذي كان يعاني من الإصابة على مستوى الوجه.
سلمان بن محمد يتوّج البطل الجديد
وقد توّج سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة البطل الجديد المقاتل الجنوب أفريقي نكوسي نديبيلي بلقبه العالمي، والذي نجح في تحقيقه عن جدارة واستحقاق بعد الانتصار الكبير الذي حققه على حامل اللقب الأمريكي جوزيه توريس.
السيلاوي والانتصار العاشر !
سجل المقاتل الأردني جراح السيلاوي اسمه في سجلات بطولة BRAVE CF بعد أن نجح في تحقيق انتصاره العاشر في مسيرته في هذه البطولة، وتحديدا في بطولة BRAVE CF 80، وذلك بعد أن تغلب على المقاتل السلوفيني نيناد أفراموفيتش في نزال الوزن المتوسط الذي جمع بين المقاتلين في هذه النسخة من البطولة. ويمثل هذا الانتصار للمقاتل السيلاوي عودة قوية لحلبة النزالات في بطولة BRAVE CF ، والذي يتوقع أن يشهد عودته مجددا للمنافسة على لقب الوزن المتوسط خلال النسخ القادمة من البطولة.
خسارة مفاجئة لـ«عياد»!
لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يخرج قائد فريق البحرين والعرب المقاتل البحريني حسين عياد خاسرا من أمام المقاتل الأيرلندي جيرارد بيرنز. فقد كانت كل التوقعات تصب في صالح المقاتل عياد بتحقيق الانتصار في هذه المواجهة. إلا أن المقاتل الإيرلندي كانت له كلمة أخرى، وتمكن من تجريع عياد هزيمة غير متوقعة على أرضه وبين جماهيره.
نديبيلي: كنت أستحق الفوز باللقب
أعرب البطل الجنوب أفريقي نكوسي نديبيلي عن سعادته بفوزه باللقب العالمي بوزن الديك من أمام البطل السابق الأمريكي جوزيه شورتي توريس.
وقال نديبيلي: «لم تكن المواجهة سهلة كنت بحاجة للتركيز العالي، وفعلا نجحت في المبادرة بالهجوم على خصمي، وتمكنت من إحداث فارق في المواجهة، وخرجت بانتصار مستحق توّجت من خلاله باللقب العالمي. شكرا لمنظمة بريف على إتاحة الفرص لي لخوض هذا النزال، وشكرا لكل من ساندني ووقف إلى جانبي، وسأكون دائما عند حسن ظن الجميع».
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