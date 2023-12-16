فريق الداخلية لقفز الحواجز يحقق المركز الأول في بطولة العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حقق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز المركز الأول في المسابقة الكبرى لبطولة العيد الوطني لقفز الحواجز والتي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وأقيمت منافساتها على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة، تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة .
وبهذه المناسبة تشرف العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي المشرف على الفريق بإهداء الفوز إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على دعمه ومساندته لتحقيق هذا الإنجاز، منوهاً في الوقت ذاته بالمتابعة الحثيثة من قبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام لجميع الفرق الرياضية خلال مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية، ما أسهم في تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية.
كما تقدم بالشكر لسمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وإلى الشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة رئيس لجنة قفز الحواجز، على حسن الإعداد والتنظيم والاهتمام بمتابعة التحضيرات والاستعدادات التي أدت إلى نجاح فعاليات المسابقة، وللاتحاد الرياضي العسكري على جهودهم المبذولة في التجهيز والإعداد لإنجاح هذه المسابقة.
MENAFN16122023000055011008ID1107608901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.