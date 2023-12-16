لدى حضور سموه النسخة 80 من بطولة BRAVE CF خالد بن حمد: أسبوع بريف الدولي للقتال جعل البحرين محط الأنظار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BRAVECFIMMAF

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬سموه‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬بطولة‭

‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بحضور‭ ‬رسمي‭ ‬وجماهيري‭ ‬كبير‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالنزالات‭ ‬القوية‭ ‬والعروض‭ ‬القتالية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬العطرة‭ ‬والمكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬عالميا‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬أصبح‭ ‬يكتسب‭ ‬النجاح‭ ‬تلو‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لآخر‭ ‬ليمثل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬للفوز‭ ‬بمسابقاتها‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬المتنامي‭ ‬وجودة‭ ‬التنظيم‭ ‬أصبحت‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬لأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعنا‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬للنهوض‭ ‬برياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬للوطن‭.‬