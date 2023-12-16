Sunday, 17 December 2023 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لدى حضور سموه النسخة 80 من بطولة BRAVE CF خالد بن حمد: أسبوع بريف الدولي للقتال جعل البحرين محط الأنظار

12/16/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أصبحت‭ ‬مركزا‭ ‬مهما‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬وأنها‭ ‬أضحت‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتنافس‭ ‬القوي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬نزالات‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برعاية‭ ‬سموه‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ .‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬حضور‭ ‬سموه‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬بطولة‭
 BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بحضور‭ ‬رسمي‭ ‬وجماهيري‭ ‬كبير‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالنزالات‭ ‬القوية‭ ‬والعروض‭ ‬القتالية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬العطرة‭ ‬والمكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬عالميا‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬أصبح‭ ‬يكتسب‭ ‬النجاح‭ ‬تلو‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لآخر‭ ‬ليمثل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬جميع‭ ‬المقاتلين‭ ‬للفوز‭ ‬بمسابقاتها‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬المتنامي‭ ‬وجودة‭ ‬التنظيم‭ ‬أصبحت‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬لأسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعنا‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مواصلة‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬للنهوض‭ ‬برياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬للوطن‭.‬

MENAFN16122023000055011008ID1107608900

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث