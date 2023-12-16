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إصابة ((دليفري)) إثر حادث مروري في جزيرة الريف

12/16/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭:‬


تعرض‭ ‬قائد‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬عندما‭ ‬صدمته‭ ‬سيارة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭).‬

كان‭ ‬آسيوي‭ ‬يقود‭ ‬دراجته‭ ‬النارية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬صدمته‭ ‬سيارة‭ ‬وواصل‭ ‬سائقها‭ ‬سيره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التوقف‭ ‬لمعاينة‭ ‬الحادث‭. ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬سائق‭ ‬الدراجة‭ ‬بإصابات‭ ‬بليغة‭ ‬تم‭ ‬نقله‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬الى‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬وتم‭ ‬ازاحة‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اختفاء‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭.‬

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