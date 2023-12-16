إصابة ((دليفري)) إثر حادث مروري في جزيرة الريف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب عبدالأمير السلاطنة:
تعرض قائد دراجة نارية لإصابات متفرقة عندما صدمته سيارة بالقرب من جزيرة الريف مساء أمس (السبت).
كان آسيوي يقود دراجته النارية بالقرب من جزيرة الريف في الساعة السادسة من مساء أمس، حيث صدمته سيارة وواصل سائقها سيره من دون التوقف لمعاينة الحادث. نتج عن ذلك إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة تم نقله على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني الى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة المرور وتم ازاحة الدراجة النارية من الشارع، وبعدها فتحت التحقيق لمعرفة الاسباب التي أدت إلى اختفاء سائق السيارة.
MENAFN16122023000055011008ID1107608898
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.