إصابة قائد سيارة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كما تعرض قائد سيارة آسيوي لإصابات بليغة إثر حادث مروري بين سيارتين مساء أمس (السبت) في تقاطع الفاروق.
وتشير التفاصيل الاولية للحادث إلى أن آسيويا كان يقود سيارته على شارع الفاروق في الساعة السابعة من مساء أمس، وعند وصوله إلى الإشارة اصطدم بسيارة أخرى يقودها بحريني. نتج عن ذلك إصابة الآسيوي بإصابات بليغة وتضرر المركبتين بتلفيات كبيرة، وقد جاء الحادث بسبب تجاوز أحد السائقين الإشارة الحمراء.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات إلى حين وصول شرطة المرور، حيث تم إزاحة المركبتين من الشارع، وبعدها فتحت الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة السائق الذي تجاوز الإشارة الحمراء.
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