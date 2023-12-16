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إصابة قائد سيارة بسبب تجاوز الإشارة الحمراء

12/16/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كما‭ ‬تعرض‭ ‬قائد‭ ‬سيارة‭ ‬آسيوي‭ ‬لإصابات‭ ‬بليغة‭ ‬إثر‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬بين‭ ‬سيارتين‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭) ‬في‭ ‬تقاطع‭ ‬الفاروق‭.‬

وتشير‭ ‬التفاصيل‭ ‬الاولية‭ ‬للحادث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آسيويا‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الفاروق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬أمس،‭ ‬وعند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الإشارة‭ ‬اصطدم‭ ‬بسيارة‭ ‬أخرى‭ ‬يقودها‭ ‬بحريني‭. ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬الآسيوي‭ ‬بإصابات‭ ‬بليغة‭ ‬وتضرر‭ ‬المركبتين‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬الحادث‭ ‬بسبب‭ ‬تجاوز‭ ‬أحد‭ ‬السائقين‭ ‬الإشارة‭ ‬الحمراء‭.‬

وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقام‭ ‬أفرادها‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬السيارات‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إزاحة‭ ‬المركبتين‭ ‬من‭ ‬الشارع،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتحت‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬السائق‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬الإشارة‭ ‬الحمراء‭.‬

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