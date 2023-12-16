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الشيخ نواف الأحمد الصباح.. والنهج الهادئ في مواجهة الأزمات

12/16/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الكويت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شغل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عامًا‭ ‬منصب‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬لكنّه‭ ‬كان‭ ‬منخرطًا‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬أسرة‭ ‬الصباح‭. ‬

ولعل‭ ‬أبرز‭ ‬أدوار‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬هو‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬عندما‭ ‬غزت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بقيادة‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬بلاده‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومنصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬عندما‭ ‬واجهت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الكويتية‭ ‬الإسلاميين‭ ‬المسلحين‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2005‭. ‬

وأتاح‭ ‬له‭ ‬أسلوبه‭ ‬الهادئ‭ ‬المتكتم‭ ‬مواصلة‭ ‬دوره‭ ‬عندما‭ ‬هزّت‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬أزمات‭ ‬سياسية‭ ‬متكرّرة‭ ‬تتعلّق‭ ‬بالحكومة‭ ‬وبشخصيات‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬والبرلمان‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬حلّه‭ ‬مرّات‭ ‬عدّة‭. ‬

سمّي‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬الأسرة‭ ‬بفضل‭ ‬صورته‭ ‬كسياسي‭ ‬متواضع‭ ‬يعمل‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الأضواء‭ ‬وليًا‭ ‬للعهد‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخلف‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬أخاه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬91‭ ‬عامًا‭. ‬

وكان‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬اقتصاد‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬الوكالات‭ ‬الدولية‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬للكويت‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬

وبعيد‭ ‬إعلان‭ ‬وفاته‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬نودي‭ ‬بأخيه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬83‭ ‬عامًا‭ ‬أميرًا‭. ‬

وينص‭ ‬دستور‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الأمير‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬ذرية‭ ‬مؤسس‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مبارك‭ ‬الصباح‭. ‬وتقليديًا،‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬فرعا‭ ‬العائلة‭ ‬السالم‭ ‬والجابر،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬التقليد‭ ‬لم‭ ‬يتكرر‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الحالي،‭ ‬إذ‭ ‬ينتمي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬والشيخ‭ ‬نواف‭ ‬والشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬إلى‭ ‬فرع‭ ‬الجابر‭. ‬

وقال‭ ‬بدر‭ ‬السيف‭ ‬أستاذ‭ ‬التاريخ‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬‮«‬أصدر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬قرارات‭ ‬العفو‭ ‬التي‭ ‬جعلته‭ ‬يلقب‭ ‬بأمير‭ ‬العفو‮»‬‭. ‬

ففي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬مرسوم‭ ‬أميري‭ ‬يعفو‭ ‬عن‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬المدانين‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭. ‬كما‭ ‬صدرت‭ ‬مراسيم‭ ‬عفو‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭. ‬

وأضاف‭ ‬بدر‭ ‬السيف‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬‮«‬سيبقى‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬أيضا‭ ‬لخصاله‭ ‬الفريدة،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬هادئًا‭ ‬وورعًا‭ ‬ومتواضعًا‭ ‬وقليل‭ ‬الظهور‮»‬‭. ‬

ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬عام‭ ‬1937،‭ ‬وهو‭ ‬خامس‭ ‬أبناء‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬الحاكم‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬1921‭ ‬حتى‭ ‬وفاته‭ ‬عام‭ ‬1950‭. ‬

تابع‭ ‬دراسته‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬ولم‭ ‬يكمل‭ ‬دراساته‭ ‬العليا‭. ‬ويعود‭ ‬تمرسه‭ ‬بالسياسة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬حين‭ ‬عُيّن‭ ‬حاكمًا‭ ‬لمحافظة‭ ‬حولي‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭. ‬وبقي‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬ذاك‭ ‬حتى‭ ‬1978‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬

وفي‭ ‬1988،‭ ‬تولى‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬وقادها‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الغزو‭ ‬العراقي‭ ‬السبعة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتدخل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الخليج‭ ‬الاولى‭ ‬عام‭ ‬1991‭. ‬وعيّن‭ ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬

عاد‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬للحكومة‭ ‬وزيرًا‭ ‬للداخلية‭ ‬سنة‭ ‬2003،‭ ‬وسمي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬ذاته‭ ‬نائبًا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬وليًا‭ ‬للعهد‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬

وقاد‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بين‭ ‬2003‭ ‬و2006،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬ملاحقة‭ ‬المقاتلين‭ ‬المتطرفين‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬باندلاع‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2005،‭ ‬قتل‭ ‬فيها‭ ‬شرطيان‭ ‬وثمانية‭ ‬مقاتلين‭ ‬متطرفين‭ ‬ومدنيان‭. ‬

تسلم‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬يواجه‭ ‬أزمة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬النفط،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬النفط‭. ‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬بعد‭ ‬تأديته‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي،‭ ‬أقرّ‭ ‬بأن‭ ‬بلاده‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬تحديات‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يُحدث‭ ‬الأمير‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬سياسة‭ ‬بلاده‭ ‬الخارجية‭. ‬فقد‭ ‬أبقت‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬موقفها‭ ‬المتشدد‭ ‬حيال‭ ‬إسرائيل‭. ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭. ‬

وستتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬المستقبل‭ ‬بسبب‭ ‬الانقسامات‭ ‬بعد‭ ‬تكرار‭ ‬استقالة‭ ‬حكومات‭ ‬الكويت‭ ‬وحلّ‭ ‬برلمانها‭. ‬والحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬الحالية‭ ‬هي‭ ‬الخامسة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬واحد‭. ‬وشهدت‭ ‬فترة‭ ‬ولاية‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬أيضًا‭ ‬إجراء‭ ‬البلاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭. ‬وأدى‭ ‬الجمود‭ ‬السياسي‭ ‬إلى‭ ‬تأخير‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الضرورية‭ ‬وعرقلة‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬وقطاع‭ ‬التعليم‭.‬

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