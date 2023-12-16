الأمير نواف الأحمد ترك بصمة واضحة في الحياة السياسية لدولة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





ترك‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬الذي‭ ‬رحل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬بصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬المدة‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬أميراً‭ ‬للبلاد،‭ ‬والظروف‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬واضطرته‭ ‬إلى‭ ‬تفويض‭ ‬أخيه‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬بممارسة‭ ‬بعض‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الدستورية‭ ‬المنوطة‭ ‬به،‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ (‬تشرين‭ ‬الثاني‭) ‬2021،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ (‬أيلول‭) ‬2020‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬قد‭ ‬نادى‭ ‬بالشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬أميراً‭ ‬للبلاد‭ ‬خلفاً‭ ‬للأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد،‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬باعتباره‭ ‬ولياً‭ ‬للعهد‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬والمادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬1964‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬أحكام‭ ‬توارث‭ ‬الإمارة،‭ ‬بما‭ ‬عرف‭ ‬عنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬حكمة‭ ‬وعفة‭ ‬وإخلاص‭ ‬وتفانٍ‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬رفعة‭ ‬الكويت‭ ‬ومصلحتها‭ ‬وأمنها‭ ‬وازدهارها‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬المجلس‭. ‬ويتميز‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬بالحرص‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفضائل‭ ‬والقيم،‭ ‬ويؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬وحدة‭ ‬وتكاتف‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭. ‬

وخلال‭ ‬المدة‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬أميراً‭ ‬للبلاد،‭ ‬شغلت‭ ‬القضايا‭ ‬المحلية‭ ‬الاهتمام‭ ‬الأكبر‭ ‬لدى‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل،‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عهده؛‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬عرف‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬بالتفاصيل‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬المواطنين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬كورونا‭ ‬المستجد‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬استدعت‭ ‬توجيه‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تداعياتها‭ ‬على‭ ‬البلاد‭.‬

على‭ ‬الصعيد‭ ‬الشخصي،‭ ‬يتميز‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬بالحرص‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الفضائل‭ ‬والقيم‭ ‬ويؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬وحدة‭ ‬وتكاتف‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭ ‬جميعاً‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬أبنائها،‭ ‬وأن‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها‭ ‬مرهون‭ ‬بتآزرهم‭ ‬وتلاحمهم‭ ‬ووحدتهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬في‭ ‬أعمالهم‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬أميراً‭ ‬للبلاد‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬58‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬تقلد‭ ‬خلالها‭ ‬مناصب‭ ‬عدة،‭ ‬بدأها‭ ‬بتعيينه‭ ‬محافظاً‭ ‬لمحافظة‭ ‬حولي،‭ ‬ثم‭ ‬وزيراً‭ ‬للداخلية،‭ ‬ثم‭ ‬وزيراً‭ ‬للدفاع،‭ ‬فوزيراً‭ ‬للشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل،‭ ‬ثم‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬فنائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزيراً‭ ‬للداخلية‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬14‭ ‬عاماً‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬كان‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬ملاصقاً‭ ‬لأخيه‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬وفقاً‭ ‬للأمر‭ ‬الأميري‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ (‬شباط‭) ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بتزكية‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬لولاية‭ ‬العهد‭.‬

عاش‭ ‬وتربّى‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الحكم‭ ‬قصر‭ ‬دسمان،‭ ‬وتلقّى‭ ‬تعليمه‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬الكويت‭ ‬المختلفة،‭ ‬مثل‭ ‬مدرسة‭ ‬حمادة،‭ ‬وشرق،‭ ‬والنقرة،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الشرقية‭ ‬والمباركية،‭ ‬وواصل‭ ‬دراساته‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الكويت‭.‬

بدأ‭ ‬عمله‭ ‬السياسي‭ ‬منذ‭ ‬استقلال‭ ‬الكويت‭ ‬مطلع‭ ‬الستينيات،‭ ‬حيث‭ ‬عيّنه‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬السالم‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬فبراير‭ ‬1961‭ ‬محافظاً‭ ‬لحولي،‭ ‬لمدة‭ ‬16‭ ‬عاماً،‭ ‬وظل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‭ ‬حتى‭ ‬19‭ ‬مارس‭ (‬آذار‭) ‬1978،‭ ‬حيث‭ ‬عُيّن‭ ‬وزيراً‭ ‬للداخلية‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬ويعدّ‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬المؤسس‭ ‬الحقيقي‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بشكلها‭ ‬الحديث،‭ ‬وإداراتها‭ ‬المختلفة،‭ ‬وقد‭ ‬تولى‭ ‬مسؤولية‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬فترتين؛‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مارس‭ ‬1978‭ ‬إلى‭ ‬يناير‭ (‬كانون‭ ‬الثاني‭) ‬1988،‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬فبراير‭ ‬2006،‭ ‬وخلال‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬قام‭ ‬بتحديث‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الأمنية،‭ ‬لتواجه‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الجديد‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ (‬البرلمان‭) ‬أميراً‭ ‬للبلاد،‭ (‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020‭)‬،‭ ‬دعا‭ ‬الشيخ‭ ‬نوّاف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬مواطنيه‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد،‭ ‬متعهداً‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ازدهار‭ ‬واستقرار‭ ‬وأمن‭ ‬الدولة،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الكويت‭ ‬تعرضت‭ ‬خلال‭ ‬تاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬إلى‭ ‬تحديات‭ ‬جادة‭ ‬ومحن‭ ‬قاسية‭ ‬نجحنا‭ ‬بتجاوزها‭ ‬متعاونين‭ ‬متكاتفين،‭ ‬وعبرنا‭ ‬بسفينة‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يواجه‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز‭ ‬اليوم‭ ‬ظروفاً‭ ‬دقيقة‭ ‬وتحديات‭ ‬خطيرة‭ ‬لا‭ ‬سبيل‭ ‬لتجاوزها‭ ‬والنجاة‭ ‬من‭ ‬عواقبها‭ ‬إلا‭ ‬بوحدة‭ ‬الصف‭ ‬وتضافر‭ ‬جهودنا‭ ‬جميعاً‭ ‬مخلصين‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬لخير‭ ‬ورفعة‭ ‬الكويت‭ ‬وأهلها‭ ‬الأوفياء‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نؤكد‭ ‬اعتزازنا‭ ‬بدستورنا‭ ‬ونهجنا‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬ونفتخر‭ ‬بكويتنا‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬روح‭ ‬الأسرة‭ ‬الواحدة‭ ‬التي‭ ‬عرف‭ ‬بها‭ ‬مجتمعنا‭ ‬الكويتي،‭ ‬والتزامنا‭ ‬بثوابتنا‭ ‬المبدئية‭ ‬الراسخة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬خصصها‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬شغلت‭ ‬البلاد،‭ ‬وبينها‭ ‬قضية‭ ‬الفساد؛‭ ‬إذ‭ ‬أظهرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬تورط‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬الفساد‭. ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الغطاء‭ ‬عن‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الذين‭ ‬يثبت‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬ليست‭ ‬خياراً‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬واجب‭ ‬شرعي‭ ‬واستحقاق‭ ‬دستوري‭ ‬ومسؤولية‭ ‬أخلاقية‭ ‬ومشروع‭ ‬وطني‭ ‬يشترك‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤوليته‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لكل‭ ‬من‭ ‬يثير‭ ‬التساؤل‭ ‬حول‭ ‬محاسبة‭ ‬أبناء‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة،‭ ‬نؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬وتسري‭ ‬عليهم‭ ‬ذات‭ ‬القوانين،‭ ‬ومن‭ ‬يخطئ‭ ‬يتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬خطئه،‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬فوق‭ ‬القانون‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أحد‭ ‬فوق‭ ‬القانون‭ ‬ولا‭ ‬حماية‭ ‬لفاسد‭ ‬أياً‭ ‬كان‭ ‬اسمه‭ ‬أو‭ ‬صفته‭ ‬أو‭ ‬مكانته‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أدعو‭ ‬الإخوة‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجلس‭ ‬الأمة‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬التدابير‭ ‬الفاعلة‭ ‬والتشريعات‭ ‬الكفيلة‭ ‬بردع‭ ‬الفاسدين‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬مظاهر‭ ‬الفساد‭ ‬وأسبابه‭ ‬بكافة‭ ‬أشكاله‮»‬‭.‬