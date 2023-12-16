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الكويت تودع الشيخ نواف الأحمد الصباح.. ((أمير العفو والإنجازات))

12/16/2023 7:14:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ودعت‭ ‬أمس‭ ‬الكويت‭ ‬أميرها‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭.. ‬فإلى‭ ‬سلفه‭ ‬وأخيه‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬لحق‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬الله،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬الحكم،‭ ‬وعقود‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬سياسي‭ ‬واجتماعي‭ ‬وأمني‭ ‬وعسكري‭ ‬لُقب‭ ‬خلاله‭ ‬بـ«أمير‭ ‬العفو‭ ‬والتواضع‭ ‬والإنجازات‮»‬‭.‬

الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬توفي‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهر‭ ‬86‭ ‬عاما‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬دخل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬المستشفى‭ ‬إثر‭ ‬وعكة‭ ‬صحية‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬طبيعتها،‭ ‬ولكن‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬رحلات‭ ‬علاج‭ ‬عديدة‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬القصيرة‭.‬

وجاء‭ ‬مرضه‭ ‬الأخير‭ ‬غداة‭ ‬قرار‭ ‬بالعفو‭ ‬شمل‭ ‬سياسيين‭ ‬بالبلاد،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬هاشتاغات‭ (‬وسم‭) ‬تفخر‭ ‬بما‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬منها‭ ‬أمير‭ ‬التواضع‭ ‬والعفو‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬بها‭ ‬سيرته‭ ‬السياسية‭.‬

ووفق‭ ‬معلومات‭ ‬رسمية،‭ ‬تولى‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬أميرا‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬2020،‭ ‬ليكون‭ ‬الأمير‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬للبلاد‭ ‬والأمير‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ينص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬وأحكام‭ ‬قانون‭ ‬توارث‭ ‬الإمارة‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬مناصبه‭ ‬السياسية،‭ ‬وليا‭ ‬للعهد‭ ‬بتاريخ‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬2006،‭ ‬لنحو‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬قبل‭ ‬تولي‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬والنائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬2003،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬1994،‭ ‬كما‭ ‬تولى‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬أبريل‭ ‬1991‭.‬

كما‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬يناير‭ ‬1988،‭ ‬وحقيبة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬مارس‭ ‬1978،‭ ‬وكان‭ ‬قبلها‭ ‬محافظا‭ ‬لمنطقة‭ ‬حولي‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬1962‭.‬

وتابع‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬سلفه‭ ‬الأمير‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد،‭ ‬في‭ ‬إكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬الوساطة‭ ‬الكويتية‭ ‬التي‭ ‬بدأها،‭ ‬في‭ ‬لمّ‭ ‬شمل‭ ‬الخليج،‭ ‬والذي‭ ‬توج‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬باتفاق‭ ‬مدينة‭ ‬العلا‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭.‬

يشار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬يونيو‭ ‬2021،‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬مصالحة‭ ‬في‭ ‬العُلا،‭ ‬أنهى‭ ‬خلافا‭ ‬اندلع‭ ‬صيف‭ ‬2017‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وقطر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭.‬

ـ‭ ‬مولده‭ ‬ونشأته

ولد‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬يونيو‭ ‬1937،‭ ‬ونشأ‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬دسمان‭ ‬بيت‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الكويت،‭ ‬إبّان‭ ‬إمارة‭ ‬والده‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ (‬1921-‭ ‬1950‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬الابن‭ ‬السادس‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أبنائه‭ ‬الذكور‭.‬

وعن‭ ‬شخصيته،‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬القبس‭ ‬المحلية،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬قبل‭ ‬وفاته،‭ ‬إن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬تميز‭ ‬منذ‭ ‬شبابه‭ ‬بشخصية‭ ‬هادئة‭ ‬وحازمة‭ ‬ومتزنة‭ ‬محبة‭ ‬للعمل‭ ‬والإنجاز،‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناصب‭ ‬التي‭ ‬تولاها‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬نحو‭ ‬ستة‭ ‬عقود،‭ ‬بخلاف‭ ‬تعايشه‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬بكل‭ ‬بساطة‭ ‬وتواضع‭ ‬ومحبة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬إنجازات‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد،‭ ‬قبل‭ ‬توليه‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬منطقة‭ ‬حولي،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قرية‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬حضاري‭ ‬وسكني‭ ‬يعج‭ ‬بالنشاط‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وأصبح‭ ‬العمران‭ ‬الحديث‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬أرجائها‭ ‬وبقية‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭.‬

وحين‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬حقيبتا‭ ‬الداخلية‭ ‬والدفاع،‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الأمنية‭ ‬والشرطية‭ ‬وتوفير‭ ‬الإمكانات‭ ‬المادية‭ ‬ورسم‭ ‬استراتيجية‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وتحديث‭ ‬وتطوير‭ ‬المعسكرات‭ ‬ومدها‭ ‬بكل‭ ‬الأسلحة‭ ‬والآليات‭ ‬الحديثة‮»‬،‭ ‬بخلاف‭ ‬دوره‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والخيري‭ ‬مع‭ ‬توليه‭ ‬حقيبة‭ ‬العمل،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.‬

ـ‭ ‬نظام‭ ‬الحكم

ونظام‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أميري‭ ‬ديمقراطي‭ ‬ونظام‭ ‬وراثي‭ ‬دستوري،‭ ‬يستمد‭ ‬شرعيته‭ ‬من‭ ‬الدستور،‭ ‬ويتيح‭ ‬نقل‭ ‬السلطة‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة‭ ‬من‭ ‬ذرية‭ ‬مبارك‭ ‬الصباح،‭ ‬ولقب‭ ‬الحاكم‭ ‬هو‭ ‬الأمير،‭ ‬ومن‭ ‬بعده‭ ‬يتولى‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

ويتولى‭ ‬الأمير‭ ‬سلطاته‭ ‬التنفيذية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزرائه،‭ ‬ولا‭ ‬تنفذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مصادقة‭ ‬الأمير‭ ‬عليها،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه‭ ‬العفو‭ ‬من‭ ‬الأحكام‭.‬

ويرأس‭ ‬الكويت‭ ‬أمير‭ ‬البلاد،‭ ‬ويشرع‭ ‬قوانينها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عضوا‭ ‬يُنتخبون‭ ‬كل‭ ‬4‭ ‬سنوات‭ ‬بالاقتراع‭ ‬الشعبي‭ ‬الحر‭. ‬وتنقسم‭ ‬السلطات‭ ‬بالكويت‭ ‬إلى‭ ‬سلطة‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنفيذية‭ ‬وقضائية،‭ ‬يرأسها‭ ‬الأمير‭.‬

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