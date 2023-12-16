المسلم: الكلمة الملكية السامية تعزز الرؤية الاستراتيجية الحضارية للمسيرة التنموية الشاملة

مشيدا‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬جاءت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬معان‭ ‬نبيلة‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬منجزات‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة،‭ ‬ومنهجية‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والجهود‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬والنهوض‭ ‬بالدور‭ ‬العالمي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وتأكيد‭ ‬الرسالة‭ ‬البحرينية‭ ‬الراسخة،‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬كاملة‭ ‬السيادة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬بالإشادة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بما‭ ‬تنجزه‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية،‭ ‬الملتزمة‭ ‬باستقرار‭ ‬وتطور‭ ‬مؤسساتها،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬حماسة‭ ‬وطنية،‭ ‬ونشاط‭ ‬ميداني‭ ‬منظم،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬وامكاناتها‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتقدير‭ ‬كريم‭ ‬لرواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭. ‬مثمنا‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منهجية‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

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