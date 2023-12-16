المسلم: الكلمة الملكية السامية تعزز الرؤية الاستراتيجية الحضارية للمسيرة التنموية الشاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد
بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برعايته الكريمة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، تشكل لحظة وطنية رفيعة، لتجديد العهد والولاء، وتعزيز الرؤية الاستراتيجية الحضارية للمسيرة التنموية الشاملة.
مشيدا بمضامين الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وما جاءت به من معان نبيلة والتي أكدت منجزات الدولة البحرينية الحديثة، ومنهجية العمل الوطني، والجهود البارزة في تعزيز العمل المشترك، والنهوض بالدور العالمي والإنساني، وتأكيد الرسالة البحرينية الراسخة، في أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، معربا عن بالغ الفخر والاعتزاز، بالإشادة الملكية السامية بما تنجزه التجربة البحرينية، الملتزمة باستقرار وتطور مؤسساتها، وما تشهده من حماسة وطنية، ونشاط ميداني منظم، للحفاظ على موقع البحرين وامكاناتها المتطورة، وتقدير كريم لرواد العمل الوطني. مثمنا دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق التطلعات الملكية السامية، وتعزيز منهجية التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومواصلة العمل والانجاز بروح الفريق الواحد «فريق البحرين».
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