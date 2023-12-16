تأجيل فعاليات أعياد البحرين إلى الثلاثاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إنفاذا لأمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بإعلان الحداد على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، تقرر تأجيل كافة فعاليات موسم أعياد البحرين المقررة، على أن تستأنف في تاريخ 19 ديسمبر الجاري.
وبذلك سيتم تأجيل كافة فعاليات القرية التراثية، وفستيفال سيتي وليالي المحرق، وإغلاقها أمام الجمهور الكريم حتى انتهاء فترة الحداد الرسمي.
كما تم تأجيل عروض الألعاب النارية احتفاءً بالعيد الوطني مساء أمس في حلبة البحرين الدولية حتى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر.
MENAFN16122023000055011008ID1107608892
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.