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تأجيل فعاليات أعياد البحرين إلى الثلاثاء

12/16/2023 7:14:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إنفاذا‭ ‬لأمر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بإعلان‭ ‬الحداد‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تقرر‭ ‬تأجيل‭ ‬كافة‭ ‬فعاليات‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬المقررة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تستأنف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬19‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وبذلك‭ ‬سيتم‭ ‬تأجيل‭ ‬كافة‭ ‬فعاليات‭ ‬القرية‭ ‬التراثية،‭ ‬وفستيفال‭ ‬سيتي‭ ‬وليالي‭ ‬المحرق،‭ ‬وإغلاقها‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬الكريم‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬الحداد‭ ‬الرسمي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬احتفاءً‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭. ‬

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