تزامنا مع الأعياد الوطنيةجامع أحمد الفاتح الإسلامي يتوشح بإضاءة جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية‭.‬

وثمن‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الرعاية‭ ‬الكبيرة‭ ‬والاهتمام‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لعمارة‭ ‬المساجد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وإعلاء‭ ‬شأنها‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬لقاصديها‭.‬

وتميزت‭ ‬الإنارة‭ ‬للمبنى‭ ‬الخارجي‭ ‬باختيار‭ ‬درجة‭ ‬إضاءة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬الموقع‭ ‬وبإظهار‭ ‬التفاصيل‭ ‬المعمارية‭ ‬والنقوش‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الجامع‭ ‬ومنارتيه‭ ‬وباحاته‭ ‬الخارجية‭ ‬الموشحة‭ ‬بروائع‭ ‬الخط‭ ‬العربي‭ ‬الكوفي‭.‬

وتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬عبر‭ ‬دمج‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الأضواء‭ ‬الشريطية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬والموفرة‭ ‬للطاقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بشركات‭ ‬احترافية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الاضاءة‭ ‬المعمارية،‭ ‬وقد‭ ‬صُمم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬ Lighting ‭ ‬ Art ‭

‬اليونانية‭ ‬المشهورة‭ ‬بقيادة‭ ‬المصمم‭ ‬العالمي‭ ‬ George ‭ ‬ Tellos ،‭ ‬ونفذته‭ ‬شركة‭ ‬ايلامس‭ ‬بمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬مديرها‭ ‬الاداري‭ ‬السيد‭ ‬فواز‭ ‬احمد‭ ‬بهزاد،‭ ‬بينما‭ ‬أشرف‭ ‬مركز‭ ‬يوسف‭ ‬قاسم‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التصميم‭ ‬ومالكها‭ ‬السيد‭ ‬طارق‭ ‬يوسف‭ ‬الخاجة‭.‬