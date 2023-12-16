تزامنا مع الأعياد الوطنيةجامع أحمد الفاتح الإسلامي يتوشح بإضاءة جديدة

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- Akhbar Al Khaleej) في ضوء التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بتحديث وتطوير مركز أحمد الفاتح الإسلامي ومرافقه والحفاظ على الهوية الوطنية والإسلامية، صرح نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بأن الوزارة دشنت مشروع إضاءة جامع الفاتح، ضمن أعمال المرحلة الأولى من تهيئة وتحديث مرافق هذا المركز العريق ذو الأهمية الدينية والتاريخية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وثمن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الرعاية الكبيرة والاهتمام الخاص من لدن حضرة صاحب جلالة الملك المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لعمارة المساجد بمملكة البحرين وإعلاء شأنها وتقديم أفضل الخدمات لقاصديها.
وتميزت الإنارة للمبنى الخارجي باختيار درجة إضاءة تتناسب مع الموقع وبإظهار التفاصيل المعمارية والنقوش العربية والإسلامية على جدران الجامع ومنارتيه وباحاته الخارجية الموشحة بروائع الخط العربي الكوفي.
وتم تنفيذ المشروع عبر دمج ما يقارب 2 كيلومتر من الأضواء الشريطية، وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة، الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، وذلك بالاستعانة بشركات احترافية متخصصة في تصميم وتنفيذ الاضاءة المعمارية، وقد صُمم من قبل شركة Lighting Art
اليونانية المشهورة بقيادة المصمم العالمي George Tellos ، ونفذته شركة ايلامس بمتابعة حثيثة من مديرها الاداري السيد فواز احمد بهزاد، بينما أشرف مركز يوسف قاسم الفني على متابعة تنفيذ التصميم ومالكها السيد طارق يوسف الخاجة.
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