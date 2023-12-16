البحرين تلعب دورا سياسيا ودبلوماسيا محوريا في الأحداث الإقليمية والعالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعود أعياد الوطن المجيدة لتُزيّن شهر ديسمبر وتُميزّه عن غيره من شهور العام، وذلك من خلال احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية الغالية بما تحمله من قيم تعكس الفخر والولاء والهوية الوطنية، ومملكة البحرين على مشارف أيام قليلة تفصلها عن نهاية العام 2023، هذا العام الذي مرّ بكثير من الأحداث والأزمات، وشهد تحديات سياسية وأمنية إقليمية ودولية، كان للبحرين إزاءها مواقف قائمة على الثبات والوضوح والتوازن والتفاعل المحوري القائم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والدعوة إلى إرساء الأمن والسلم العالمي، مثلتها الدبلوماسية البحرينية بكل وضوح.
ولطالما لعبت البحرين ولا تزال دورًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا عبر مشاركتها في مجمل القمم والمؤتمرات والمنتديات والمحافل الإقليمية والدولية التي دُعيت إليها أو استضافتها على أرضها.
واستعرض تقرير لوكالة أنباء البحرين (بنا) أبرز المشاركات والمواقف الرسمية لمملكة البحرين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خلال عام 2023:
القمة الخليجية الرابعة
والأربعون في الدوحة
شارك جلالة ملك البلاد المعظم إخوانه أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على رأس وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها الدوحة بتاريخ 5 ديسمبر من الشهر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
وجاءت مشاركة جلالة الملك المعظم حرصًا من جلالته على تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية، نحو المزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس، وتلبية تطلعات شعوبها الشقيقة في التقدم والتنمية والرخاء. وقد رحب المجلس الأعلى في بيانه الختامي و»إعلان الدوحة» بكثير من الاعتزاز بـ«إعلان المنامة» الصادر عن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها مملكة البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023م، تحت شعار «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب».
القمة الخليجية مع رابطة «الآسيان»
شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مترأسًا وفد مملكة البحرين في أعمال القمة الخليجية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» التي عقد في مدينة الرياض في 20 أكتوبر من العام الجاري، وذلك بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء دول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا «الآسيان». وخلال القمة أشاد جلالة الملك المعظم في كلمته بريادة مملكة البحرين في استضافة أولى محطات هذا التعاون الاستراتيجي، في العام 2009م، ودعمها المتواصل للجهود المشتركة والتعاون المثمر مع شركاء موثوق بهم يسعون لإحلال السلام والدفاع عن قضاياه.
قمة القاهرة للسلام
لبحث القضية الفلسطينية
في 21 أكتوبر من العام الحالي، شارك جلالة الملك المعظم، في أعمال قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية ووجه جلالته كلمة للقمة أكد فيها موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير للجميع.
موقف البحرين الثابت
من القضية الفلسطينية
منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الجاري، أكدت مملكة البحرين بشكل واضح على موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لإيجاد حل عادل لها وعلى الحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمبادرة العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة التي حظيت بتأييد عربي وإسلامي وتبنتها عدد من الدول الأوروبية.
كما شددت المملكة في شتى المحافل والمنابر الرسمية على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بحماية المدنيين وسرعة احتواء التصعيد القائم في قطاع غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم وأرض أجدادهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية وأن تكون المساعي السلمية هي الخيار الأوحد لتحقيق السلام الذي ينشده الجميع.
كما أصدر جلالة الملك المعظم توجيهاته السامية بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في ظل الاحداث المتصاعدة في غزة، وذلك بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
قمة (كوب 28) للمناخ
في دبي
انطلاقًا من التزام مملكة البحرين بتعهداتها المشتركة لمعالجة التحديات البيئية المهددة للأمن العالمي المناخي، شارك جلالة الملك المعظم في أعمال افتتاح قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 28)، والتي استضافتها مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري، حيث أكد جلالة الملك المعظم خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية مواصلة البحرين تنفيذ مبادراتها للإسهام المؤثر في تعزيز الأمن البيئي في المنطقة والعالم، وتأكيد التزامها باتفاقية باريس للمناخ، وما أعلنته في «قمة غلاسكو» بشأن خفض الانبعاثات بنسبة 30 % بحلول عام 2035، والوصول الى الحياد الكربوني في عام 2060.
منتدى حوار المنامة 2023 للأمن
استضافت مملكة البحرين في الفترة من 17-19 نوفمبر من العام الحالي المنتدى الأبرز للأمن الإقليمي في المنطقة في نسخته التاسعة عشرة «منتدى حوار المنامة 2023» برعاية وافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، بحضور وفود رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين من مختلف دول العالم. وأكد سموه خلال افتتاح المنتدى من جديد موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية وأنه لن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته، مشيراً سموه إلى أن الحفاظ على مسار السلام يتطلب قيادة فاعلة بالمنطقة والقوى العظمى في العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن يكون لها الدور القيادي في عملية السلام الشامل والمستدام بالمنطقة وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
القمة العربية الإسلامية
غير العادية في الرياض
نيابةً عن جلالة الملك المعظم، شارك سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض في 11 نوفمبر من العام الحالي وترأسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لبحث آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.
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