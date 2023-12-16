البحرين تلعب دورا سياسيا ودبلوماسيا محوريا في الأحداث الإقليمية والعالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الغالية‭ ‬بما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬تعكس‭ ‬الفخر‭ ‬والولاء‭ ‬والهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬تفصلها‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2023،‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬مرّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬والأزمات،‭ ‬وشهد‭ ‬تحديات‭ ‬سياسية‭ ‬وأمنية‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية،‭ ‬كان‭ ‬للبحرين‭ ‬إزاءها‭ ‬مواقف‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الثبات‭ ‬والوضوح‭ ‬والتوازن‭ ‬والتفاعل‭ ‬المحوري‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬العالمي،‭ ‬مثلتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬بكل‭ ‬وضوح‭.‬

ولطالما‭ ‬لعبت‭ ‬البحرين‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬دورًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬ودبلوماسيًا‭ ‬مهمًا‭ ‬عبر‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬القمم‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمنتديات‭ ‬والمحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬دُعيت‭ ‬إليها‭ ‬أو‭ ‬استضافتها‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

واستعرض‭ ‬تقرير‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ (‬بنا‭) ‬أبرز‭ ‬المشاركات‭ ‬والمواقف‭ ‬الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭:‬

القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الرابعة

‭ ‬والأربعون‭ ‬في‭ ‬الدوحة

شارك‭ ‬جلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إخوانه‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الدوحة‭ ‬بتاريخ‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭. ‬

وجاءت‭ ‬مشاركة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حرصًا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬السامية،‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬شعوبها‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬والتنمية‭ ‬والرخاء‭. ‬وقد‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الختامي‭ ‬و»إعلان‭ ‬الدوحة‮»‬‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بـ‮«‬إعلان‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬اجتماعات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬مارس‭ ‬2023م،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الشاملة‭: ‬محاربة‭ ‬التعصب‮»‬‭.‬

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‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬الآسيان‮»‬

شارك‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مترأسًا‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬رابطة‭ ‬دول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬الآسيان‮»‬‭ ‬التي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والفخامة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬ورؤساء‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ودول‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬‮«‬الآسيان‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬القمة‭ ‬أشاد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬بريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أولى‭ ‬محطات‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2009م،‭ ‬ودعمها‭ ‬المتواصل‭ ‬للجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬موثوق‭ ‬بهم‭ ‬يسعون‭ ‬لإحلال‭ ‬السلام‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضاياه‭.‬

قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام

‭ ‬لبحث‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية

في‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬شارك‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬لبحث‭ ‬تطورات‭ ‬ومستقبل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ووجه‭ ‬جلالته‭ ‬كلمة‭ ‬للقمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬والداعم‭ ‬للحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفقًا‭ ‬لحل‭ ‬الدولتين،‭ ‬وقرارات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬للجميع‭. ‬

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‬ موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬

من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية

منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬أكدت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬والراسخ‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشاملة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬لها‭ ‬وعلى‭ ‬الحق‭ ‬المشروع‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وفقًا‭ ‬للمبادرة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بتأييد‭ ‬عربي‭ ‬وإسلامي‭ ‬وتبنتها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭.‬

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كما‭ ‬شددت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المحافل‭ ‬والمنابر‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وسرعة‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ورفض‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬أرضهم‭ ‬وأرض‭ ‬أجدادهم‭ ‬باعتباره‭ ‬مخالفة‭ ‬لجميع‭ ‬القوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المساعي‭ ‬السلمية‭ ‬هي‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬ينشده‭ ‬الجميع‭.‬

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‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬توجيهاته‭ ‬السامية‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬وإغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الاحداث‭ ‬المتصاعدة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لإغاثة‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭.‬

قمة‭ (‬كوب‭ ‬28‭) ‬للمناخ

في‭ ‬دبي

انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتعهداتها‭ ‬المشتركة‭ ‬لمعالجة‭ ‬التحديات‭ ‬البيئية‭ ‬المهددة‭ ‬للأمن‭ ‬العالمي‭ ‬المناخي،‭ ‬شارك‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬افتتاح‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬استضافتها‭ ‬مدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬وحتى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مواصلة‭ ‬البحرين‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادراتها‭ ‬للإسهام‭ ‬المؤثر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وتأكيد‭ ‬التزامها‭ ‬باتفاقية‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ،‭ ‬وما‭ ‬أعلنته‭ ‬في‭ ‬‮«‬قمة‭ ‬غلاسكو‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

منتدى‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‭ ‬للأمن

استضافت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭-‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬المنتدى‭ ‬الأبرز‭ ‬للأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬حوار‭ ‬المنامة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬وافتتاح‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بحضور‭ ‬وفود‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬وقادة‭ ‬عسكريين‭ ‬وأكاديميين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬المنتدى‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬موقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أمن‭ ‬حقيقي‭ ‬إلا‭ ‬بإتمام‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬يتطلب‭ ‬قيادة‭ ‬فاعلة‭ ‬بالمنطقة‭ ‬والقوى‭ ‬العظمى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وبالأخص‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والمستدام‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬منها‭.‬

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‬ القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية

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‬غير‭ ‬العادية‭ ‬في‭ ‬الرياض

نيابةً‭ ‬عن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬شارك‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬المشتركة‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬إليها‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬وترأسها‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬لبحث‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬