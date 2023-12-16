رئيس ((الشورى)): الخطاب السامي يؤكد استمرار المضي بعزيمة وطنية في تعميق مسارات الإنجاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالنهج الحكيم والرؤى الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، من أجل أن تتنامى النجاحات الوطنية الشاملة، وتتعمق مسارات الإنجاز بعزيمة وإرادة وطنية راسخة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالسجل المبارك من المنجزات المضيئة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظّم، بفضل ما يوليه جلالته من دعم ومساندة لكافة مجالات التطوير والتحديث التي يعود خيرها على الجميع.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالخطاب السامي لجلالة الملك المعظّم، الذي تفضّل به جلالته أمس، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية المجيدة، مؤكدًا أن الخطاب السامي يعكس فكرًا استراتيجيًا نيّرًا، ويحفّز رواد العمل الوطني على بذل المزيد من العطاء والتفاني والإخلاص من أجل تعزيز مسيرة النماء والتطور التي تتعاظم ثمارها في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظّم.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بما أكده جلالة الملك المعظّم من أن رسالة مملكة البحرين وشعبها في يومها الوطني المجيد هي أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه الكاملة، وذلك بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على المخرجات والنتائج التي تحققها الحكومة في تنفيذ خططها وبرامجها الطموحة، مشيدًا بالدور الرائد والمحوري لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليه سموّه الكريم من حرص ومتابعة مستدامة للمبادرات الحكومية المبتكرة التي تحقق مزيدًا من النمو والنهضة لمملكة البحرين.
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