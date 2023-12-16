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رئيس ((الشورى)): الخطاب السامي يؤكد استمرار المضي بعزيمة وطنية في تعميق مسارات الإنجاز

12/16/2023 7:14:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬والرؤى‭ ‬الثاقبة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تتنامى‭ ‬النجاحات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وتتعمق‭ ‬مسارات‭ ‬الإنجاز‭ ‬بعزيمة‭ ‬وإرادة‭ ‬وطنية‭ ‬راسخة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالسجل‭ ‬المبارك‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬المضيئة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬لكافة‭ ‬مجالات‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬خيرها‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم،‭ ‬الذي‭ ‬تفضّل‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬أمس،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الخطاب‭ ‬السامي‭ ‬يعكس‭ ‬فكرًا‭ ‬استراتيجيًا‭ ‬نيّرًا،‭ ‬ويحفّز‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬والتفاني‭ ‬والإخلاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬النماء‭ ‬والتطور‭ ‬التي‭ ‬تتعاظم‭ ‬ثمارها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭.‬

ونوّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بما‭ ‬أكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظّم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬رسالة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬الكاملة،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭. ‬

وأثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬المخرجات‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬الطموحة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالدور‭ ‬الرائد‭ ‬والمحوري‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬سموّه‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستدامة‭ ‬للمبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تحقق‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والنهضة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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