البحرين تنعى الشيخ نواف الأحمد الصباححداد رسمي وتنكيس الأعلام في المملكة ثلاثة أيام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‮«‬يا‭ ‬أيتها‭ ‬النفس‭ ‬المطمئنة‭ ‬ارجعي‭ ‬إلى‭ ‬ربك‭ ‬راضية‭ ‬مرضية‭ ‬فادخلي‭ ‬في‭ ‬عبادي‭ ‬وادخلي‭ ‬جنتي‮»‬‭.‬

صدق‭ ‬الله‭ ‬العظيم

ينعى‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬بعد‭ ‬عمر‭ ‬حافل‭ ‬بالعطاء‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وأمته‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬ونصرة‭ ‬قضاياها،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬قائدًا‭ ‬حكيمًا‭ ‬كرّس‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬شعبه‭ ‬وأمته‭ ‬وخدمة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازينا‭ ‬إلى‭ ‬إخواننا‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬المالكة‭ ‬الكرام‭ ‬وشعب‭ ‬الكويت‭ ‬العزيز‭.‬

إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬آلمها‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجسيم‭ ‬لتعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيها‭ ‬وصادق‭ ‬مواساتها‭ ‬إلى‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعب‭ ‬الكويت،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عزّ‭ ‬وجلّ‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬ويلهم‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬والشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬الشقيق‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.‬

إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون

وبناءً‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

حدادًا‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬الفقيد‭ ‬الراحل‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬يعلن‭ ‬الحداد‭ ‬الرسمي‭ ‬وتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬