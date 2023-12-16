البحرين تنعى الشيخ نواف الأحمد الصباححداد رسمي وتنكيس الأعلام في المملكة ثلاثة أيام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم نعى الديوان الملكي المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أمر جلالته بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين مدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأحد.
وجاء في بيان الديوان الملكي:
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي».
صدق الله العظيم
ينعى ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر حافل بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها، وقد كان رحمه الله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية، معربين عن خالص تعازينا إلى إخواننا أسرة آل الصباح المالكة الكرام وشعب الكويت العزيز.
إن مملكة البحرين التي آلمها هذا المصاب الجسيم لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أسرة آل الصباح الكرام وحكومة وشعب الكويت، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
وبناءً على أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم صدر قرار جاء فيه:
حدادًا على روح الفقيد الراحل المغفور له صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في مملكة البحرين مدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأحد.
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