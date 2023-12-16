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كانوا يرفعون راية بيضاء وطلبوا المساعدة بالعبرية

12/16/2023 7:13:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تل‭ ‬أبيب‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كشف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬العناصر‭ ‬الأولى‭ ‬لتحقيق‭ ‬يجريه‭ ‬في‭ ‬ملابسات‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاث‭ ‬رهائن‭ ‬‮«‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يرفعون‭ ‬علما‭ ‬أبيض‭ ‬وطلبوا‭ ‬المساعدة‭ ‬بالعبرية‭. ‬وأفاد‭ ‬الجيش‭ ‬بأن‭ ‬يوتام‭ ‬حاييم‭ ‬وألون‭ ‬شمريز‭ ‬وسامر‭ ‬الطلالقة،‭ ‬وجميعهم‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬من‭ ‬العمر،‭ ‬قتلوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬قصفها‭ ‬الجوي‭ ‬وعملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭). ‬

وكان‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الذين‭ ‬خطفتهم‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1140‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬قضى‭ ‬غالبيتهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتّخاذ‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬129‭ ‬منهم‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وردت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬بعملية‭ ‬جوية‭ ‬وبرية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وتعهدت‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬القطاع‭ ‬وإعادة‭ ‬الرهائن‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬و800‭ ‬فلسطيني،‭ ‬تشكّل‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬نحو‭ ‬70‭ ‬بالمائة‭ ‬منهم،‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬بحسب‭ ‬العناصر‭ ‬الأولى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬كان‭ ‬الرهائن‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬قواته‭ ‬لكمائن‭ ‬عدة‭. ‬وهم‭ ‬لوحوا‭ ‬براية‭ ‬بيضاء‭ ‬وتحدثوا‭ ‬بالعبرية‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لصحفيين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬الجنود‭ ‬رصدهم‭ ‬عندما‭ ‬ظهروا‭. ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬يرتدون‭ ‬قمصانا‭ ‬تي‭-‬شيرت‭ ‬وكانوا‭ ‬يحملون‭ ‬عصا‭ ‬وفي‭ ‬جزئها‭ ‬الأعلى‭ ‬قماشة‭ ‬بيضاء‭. ‬شعر‭ ‬الجندي‭ ‬بتهديد‭ ‬فأطلق‭ ‬النار‭ (...) ‬وقُتل‭ ‬اثنان‭ (‬من‭ ‬الرهائن‭)‬‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬أصيب‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وهرع‭ ‬إلى‭ ‬المبنى‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬سمعوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬استغاثة‭ ‬بالعبرية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الواقعة‭ ‬‮«‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬الاشتباك‭ ‬الخاصة‭ ‬بنا‮»‬‭. ‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬‮«‬لمأساة‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬وصف‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬مقتل‭ ‬الرهائن‭ ‬الثلاثة‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطأ‭ ‬مأساوي‮»‬‭ ‬يغرق‭ ‬‮«‬كامل‭ ‬دولة‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الحداد‮»‬‭. ‬بعيد‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬الجيش‭ ‬الجمعة‭ ‬نظّم‭ ‬أقارب‭ ‬رهائن‭ ‬ونشطاء‭ ‬مسيرة‭ ‬أمام‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬رفعوا‭ ‬خلالها‭ ‬صور‭ ‬المحتجزين‭ ‬مطالبين‭ ‬حكومة‭ ‬نتانياهو‭ ‬بالسعي‭ ‬للإفراج‭ ‬عنهم‭. ‬

في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تطرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬إمكان‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭. ‬ففي‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أتاحت‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬امتدت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬مقابل‭ ‬240‭ ‬من‭ ‬المعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬كما‭ ‬أفرجت‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬أجانب‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬مدرجين‭ ‬في‭ ‬الصفقة‭ ‬الأساسية‭. ‬

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