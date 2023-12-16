تعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا للكويت خلفا للأمير نواف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ينادي‭ ‬بولي‭ ‬العهد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أميرا‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‮»‬‭. ‬

والأمير‭ ‬مشعل‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬83‭ ‬عامًا‭ ‬تسلم‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬المهام‭ ‬الدستورية‭ ‬الرئيسية‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬14‭ ‬شهرا‭ ‬من‭ ‬تعيينه‭ ‬أميرا‭. ‬تولى‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬والمخابرات‭ ‬الكويتي‭.‬

وبات‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل،‭ ‬وله‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬12،‭ ‬الحاكم‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬للكويت‭. ‬وسيكون‭ ‬أمامه‭ ‬عام‭ ‬لتسمية‭ ‬ولي‭ ‬عهده،‭ ‬وسط‭ ‬تكهنات‭ ‬بشأن‭ ‬اختيار‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الأصغر‭ ‬سنًا‭. ‬

توفي‭ ‬الأمير‭ ‬نواف‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬الحكم‭. ‬وقال‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬ببالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى،‭ ‬ننعى‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬وشعوب‭ ‬العالم‭ ‬الصديقة‭ ‬وفاة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬ربه‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ (‬السبت‭)‬‮»‬‭.

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وعلى‭ ‬الأثر،‭ ‬أعلن‭ ‬الحداد‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتنكيس‭ ‬الأعلام‭ ‬مدة‭ ‬أربعين‭ ‬يومًا،‭ ‬وتعطيل‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭. ‬وأعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الأميري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬جثمان‭ ‬الأمير‭ ‬مقتصرة‭ ‬على‭ ‬أقرباء‭ ‬سموه‭ ‬فقط‭ ‬بمسجد‭ ‬بلال‭ ‬بن‭ ‬رباح‭ ‬اليوم‭ (‬الأحد‭)‬‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تلقي‭ ‬التعازي‭ ‬غدا‭. ‬

وتوالت‭ ‬التعازي‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬إقليميين‭ ‬ودوليين‭. ‬

وأكد‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬مشاركتهما‭ ‬والشعب‭ ‬السعودي‭ ‬أشقاءهم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الأحزان‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإماراتي‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬بمن‭ ‬‮«‬خدم‭ ‬وطنه‭ ‬ستة‭ ‬عقود‭ ‬وأدى‭ ‬أمانته‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص‮»‬‭.

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وأعلنت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬والإمارات‭ ‬وعُمان‭ ‬ومصر‭ ‬الحداد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬وتنكيس‭ ‬الأعلام‭. ‬

وبعثت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬خالص‭ ‬تعازيها‮»‬،‭ ‬مشيدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬بمواقف‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الثابتة‭ ‬وأدوارها‭ ‬الأصيلة‭ ‬أميرًا‭ ‬وحكومة‭ ‬وبرلمانا‭ ‬وشعبا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والتضامن‭ ‬معه‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الشيخ‭ ‬الراحل‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬صديق‭ ‬عظيم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يتمتع‭ ‬بوزن‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭.

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‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬أمير‭ ‬

الكويت‭ ‬الجديد؟

‭ ‬وتولى‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭ ‬في‭ (‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020م‭) ‬بتزكية‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ومبايعة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭.‬

وهو‭ ‬مواليد‭ ‬1940،‭ ‬نشأ‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الحكم،‭ ‬فهو‭ ‬الابن‭ ‬السابع‭ ‬لحاكم‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬وأخ‭ ‬لثلاثة‭ ‬حكام‭ ‬هم‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬والشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬والشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬رحمهم‭ ‬الله‭.‬

تلقى‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬تعليمه‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬المباركية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬نظامية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

التحق‭ ‬بكلية‭ ‬‮«‬هندون‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬البريطانية‭ ‬لدراسة‭ ‬علوم‭ ‬الشرطة،‭ ‬وتخرج‭ ‬فيها‭ ‬عام‭ ‬1960م‭.‬

بعد‭ ‬تخرجه‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬شرطة‭ ‬هندون‭ ‬عام‭ ‬1960م،‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتدرج‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967م‭ ‬رئيساً‭ ‬للمباحث‭ ‬العامة‭ ‬آنذاك‭ ‬برتبة‭ (‬عقيد‭)‬،‭ ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنصب‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1980م،‭ ‬وقد‭ ‬تحولت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جهاز‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬ومازالت‭ ‬هذه‭ ‬الجهة‭ ‬تحمل‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

عُيِّن‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬12‭/ ‬2004‭) ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أبريل‭ ‬2004م‭ ‬نائباً‭ ‬لرئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بدرجة‭ ‬وزير‭ ‬حتى‭ ‬تولى‭ ‬سموه‭ ‬ولاية‭ ‬العهد‭.‬

وتقلد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الفخرية‭ ‬فهو‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الطيارين‭ ‬ومهندسي‭ ‬الطيران‭ ‬الكويتية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ (‬1973م‭ ‬ــ‭ ‬2017م‭).‬

عُيِّن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ (‬طيب‭ ‬الله‭ ‬ثراه‭) ‬عام‭ ‬1977م‭ ‬رئيساً‭ ‬لديوانية‭ ‬شعراء‭ ‬النبط‭.‬

أحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الجمعية‭ ‬الكويتية‭ ‬لهواة‭ ‬اللاسلكي‭ ‬والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لها‭ ‬عام‭ ‬1979م‭.‬

له‭ ‬بصمات‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬جهاز‭ ‬أمن‭ ‬الدولة،‭ ‬فقد‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬به‭ ‬وبقدرات‭ ‬منتسبيه‭.‬

شهد‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تولي‭ ‬سموه‭ ‬منصب‭ (‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭) ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬ومهامها‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمنه‭ ‬واستقراره‭ ‬مساندًا‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬وزارتي‭ ‬الدفاع‭ ‬والداخلية‭ ‬وقوة‭ ‬الإطفاء‭ ‬العام‭.‬

حصل‭ ‬ديوان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سموه‭ ‬على‭ (‬جائزة‭ ‬جابر‭ ‬للجودة‭) ‬و«شهادة‭ ‬الآيزو‮»‬‭.‬

تمكن‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬قراءة‭ ‬دوره‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬عبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬خطط‭ ‬استراتيجية‭ ‬خمسية‭: (‬2010م‭ ‬ – ‭ ‬2015م‭) ‬‮«‬الأمن‭ ‬أساس‭ ‬التنمية‮»‬‭ ‬و‭(‬2015م‭ ‬ – ‭ ‬2020م‭) ‬‮«‬الأمن‭ ‬أولا‮»‬‭ ‬و‭(‬2020م‭ ‬ – ‭ ‬2025م‭) ‬‮«‬حماية‭ ‬وسند‮»‬‭.‬

قام‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬بتجهيز‭ ‬عناصر‭ ‬فنية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬وتدريب‭ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬ودراية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬حديثة‭ ‬ومطورة،‭ ‬وقد‭ ‬أبرم‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬عدة‭ ‬بروتوكولات‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحيوية‭ ‬بالدولة‭ ‬ليقدم‭ ‬لها‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬وقت‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه‭.‬

قام‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سموه‭ ‬بدور‭ ‬فعَّال‭ ‬خلال‭ ‬التصدي‭ ‬لأزمة‭ ‬الأمطار‭ ‬2018م،‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬التسرب‭ ‬الإشعاعي‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية،‭ ‬وفي‭ ‬دعم‭ ‬قوة‭ ‬الإطفاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬بعض‭ ‬الحوادث‭ ‬الكبرى،‭ ‬وشارك‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬انتشار‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬عقد‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تعاون‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تمثيل‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك‭ (‬ FIEP ‭).‬