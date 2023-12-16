الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين

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- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، هنأ فيه جلالته بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وتم خلال الاتصال مناقشة أوضاع الأمن والاستقرار في دولة فلسطين الشقيقة، والسبل الكفيلة للدفع قدما بجميع الوسائل لتأمين السلامة والحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وأكد جلالته أن من حق الشعب الفلسطيني الشقيق نيل كامل حقوقه، كما سائر الشعوب، وذلك بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد جلالته على تأكيد أن تبدأ الدول الفاعلة والمؤثرة باتخاذ الخطوات المؤدية إلى تحقيق هذا الهدف النبيل.
وقد عبر جلالته عن خالص الشكر والتقدير للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة على مشاعره الطيبة، متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة.
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