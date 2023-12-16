الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬مناقشة‭ ‬أوضاع‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬للدفع‭ ‬قدما‭ ‬بجميع‭ ‬الوسائل‭ ‬لتأمين‭ ‬السلامة‭ ‬والحماية‭ ‬للسكان‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وأكد‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬نيل‭ ‬كامل‭ ‬حقوقه،‭ ‬كما‭ ‬سائر‭ ‬الشعوب،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬كاملة‭ ‬السيادة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭. ‬وشدد‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬النبيل‭.‬

وقد‭ ‬عبر‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬مشاعره‭ ‬الطيبة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭. ‬