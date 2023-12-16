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مراسم دفن أمير الكويت الراحل مقتصرة على أقربائه

12/16/2023 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقتصرة على أقرباء الأمير فقط.


وقال الديوان إن المراسم ستجرى في مسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.


وأضاف أن الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يستقبل وأسرة آل صباح التعازي في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

MENAFN16122023000208011052ID1107607335

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