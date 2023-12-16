مراسم دفن أمير الكويت الراحل مقتصرة على أقربائه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مقتصرة على أقرباء الأمير فقط.
وقال الديوان إن المراسم ستجرى في مسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.
وأضاف أن الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يستقبل وأسرة آل صباح التعازي في ديوان أسرة آل الصباح بقصر بيان يوم الاثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.
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