الملك يعزي آل خطاب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي واجب العزاء اليوم السبت بالمرحوم الحاج عمر حسن ال خطاب ( ابو محمد ).
ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته
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