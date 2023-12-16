​حماس 45 % من الشهداء في جنوب غزة نازحون

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال ارتكب نحو 1700 مجزرة في غزة خلال 71 يوما.
وأضاف حمدان، أن جيش الاحتلال ينتقل في غزة من فشل إلى فشل، مشيراً إلى أنه لا ثقة لدينا في الموقف الأميركي، وأن إدارة (الرئيس الأميركي جو بايدن) شريكة في مجازر الاحتلال.
وأضاف أن 45% من الشهداء بجنوب غزة هم من النازحين ما يكذب ادعاءات الاحتلال بمناطق آمنة، منوهاً إلى أن قطاع غزة بشماله وجنوبه مستهدف بسلاح أميركي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.
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