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​حماس 45 % من الشهداء في جنوب غزة نازحون

12/16/2023 3:13:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال ارتكب نحو 1700 مجزرة في غزة خلال 71 يوما.


وأضاف حمدان، أن جيش الاحتلال ينتقل في غزة من فشل إلى فشل، مشيراً إلى أنه لا ثقة لدينا في الموقف الأميركي، وأن إدارة (الرئيس الأميركي جو بايدن) شريكة في مجازر الاحتلال.


وأضاف أن 45% من الشهداء بجنوب غزة هم من النازحين ما يكذب ادعاءات الاحتلال بمناطق آمنة، منوهاً إلى أن قطاع غزة بشماله وجنوبه مستهدف بسلاح أميركي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي.


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