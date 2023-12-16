سحم الثقافي ينظم مهرجانا دعما لصمود الأهل في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم ملتقى سحم الثقافي في بلدة سحم الكفارات التابعة للواء بني كنانة مساء اليوم السبت، مهرجانا خطابيا لدعم صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين.
وخلال المهرجان الذي أداره الدكتور صالح طوالبة ألقى رئيس الملتقى مطر طوالبة كلمة أكد فيها على صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين، وعلى قوة إيمانهم وصبرهم وأملهم بالله.
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