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سحم الثقافي ينظم مهرجانا دعما لصمود الأهل في غزة

12/16/2023 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم ملتقى سحم الثقافي في بلدة سحم الكفارات التابعة للواء بني كنانة مساء اليوم السبت، مهرجانا خطابيا لدعم صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين.


وخلال المهرجان الذي أداره الدكتور صالح طوالبة ألقى رئيس الملتقى مطر طوالبة كلمة أكد فيها على صمود الأهل في قطاع غزة وفلسطين، وعلى قوة إيمانهم وصبرهم وأملهم بالله.

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