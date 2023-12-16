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الاحتلال يستكمل عملياته بمستشفى كمال عدوان ويعتقل 90 فلسطينياً

12/16/2023 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استكمل عملياته في مستشفى كمال عدوان، في جباليا شمال غزة، واعتقل 90 شخصا.
وكانت قد قامت قوات الاحتلال بدهس خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، ودفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بساحة المستشفى.




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