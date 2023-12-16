الاحتلال يستكمل عملياته بمستشفى كمال عدوان ويعتقل 90 فلسطينياً
التاريخ
12/16/2023 3:13:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استكمل عملياته في مستشفى كمال عدوان، في جباليا شمال غزة، واعتقل 90 شخصا.
وكانت قد قامت قوات الاحتلال بدهس خيام النازحين بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، ودفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بساحة المستشفى.
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