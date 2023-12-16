الإذاعة العبرية: تل أبيب تدرس التوجه نحو تبادل أسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الإذاعة العبرية ، السبت ، أن تل أبيب تدرس التوجه نحو صفقة تبادل أسرى بعد حادثة مقتل 3 محتجزين في الشجاعية.
واعترف جيش الاحتلال، بأنه قتل عن طريق "الخطأ" 3 من الاسرى في غزة.
ووصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة، فيما تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
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