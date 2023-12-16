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الإذاعة العبرية: تل أبيب تدرس التوجه نحو تبادل أسرى

12/16/2023 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الإذاعة العبرية ، السبت ، أن تل أبيب تدرس التوجه نحو صفقة تبادل أسرى بعد حادثة مقتل 3 محتجزين في الشجاعية.
واعترف جيش الاحتلال، بأنه قتل عن طريق "الخطأ" 3 من الاسرى في غزة.


ووصف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة، فيما تظاهرت عائلات المحتجزين أمام وزارة الدفاع للمطالبة بصفقة تبادل فورا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


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