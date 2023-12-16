ارتقاء 290 فلسطينيا في الضفة منذ شهرين ونصف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم السبت، برصاص قوات إسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته "بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" ببلدة بيت أمّر، كما استشهد شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 290 إضافة إلى 3430 جريحا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
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