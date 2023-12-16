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ارتقاء 290 فلسطينيا في الضفة منذ شهرين ونصف

12/16/2023 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين اليوم السبت، برصاص قوات إسرائيلية في حادثين منفصلين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ من العمر 20 عاما توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته "بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن" ببلدة بيت أمّر، كما استشهد شاب آخر يبلغ من العمر 25 عاما في مدينة طولكرم.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 290 إضافة إلى 3430 جريحا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.




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