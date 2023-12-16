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في مبادرة تعزز التزامه تجاه المجتمع: حزب الاتحاد الوطني الأردني ينظم يوماً طبياً مجانياً في القويسمة

12/16/2023 3:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في خطوة تبرز دوره الرائد في خدمة المجتمع، نظم حزب الاتحاد الوطني الأردني يوم السبت الموافق لـ 16 ديسمبر 2023، يوماً طبياً مجانياً في جمعية القويسمة، مستقطباً إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين استفادوا من الخدمات الطبية المتنوعة.
تميزت الفعالية، التي استمرت من العاشرة صباحاً حتى الثالثة مساءً، بحضور غفير من السكان المحليين، الذين تلقوا خدمات صحية متعددة تشمل فحص العيون وفحوصات طبية مخبرية. وقد تعاونت في تنظيم هذا الحدث اللجنة الشبابية لحزب الاتحاد الوطني الأردني، في إطار سلسلة مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الصحة والرفاهية في المجتمع.
ما يميز هذه الفعالية هو تركيز حزب الاتحاد الوطني على الأعمال الاجتماعية المباشرة التي تلمس حاجات المواطنين الفعلية.


شارك في الفعالية عدد من الأطباء المتطوعين، حيث قدموا خدماتهم بكل إخلاص وتفانٍ. وقد لاقت هذه الجهود استحساناً كبيراً من قبل المواطنين الذين عبّروا عن امتنانهم لهذه المبادرة النوعية.
هذا الحدث يعتبر دليلاً واضحاً على التزام حزب الاتحاد الوطني بمبادئه، حيث لا يقتصر دوره على السياسة فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية. ويعد هذا اليوم الطبي المجاني نموذجاً يحتذى به في العمل السياسي والاجتماعي، معززًا للعلاقة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وفي هذا السياق، أشار عدد من المشاركين إلى أهمية مثل هذه المبادرات في تقديم الدعم الصحي للفئات الأقل حظاً في المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما لفتوا إلى دور الفعاليات الطبية في تعزيز الوعي الصحي بين السكان.
من جانبهم، عبر الأطباء المتطوعون عن سعادتهم بإمكانية المساهمة في خدمة مجتمعهم، مؤكدين على أهمية العمل التطوعي والمبادرات الإنسانية في بناء مجتمع صحي وواعٍ.
هذا وقد شدد رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الكابتن محمد الخشمان على أن هذه الفعالية ليست سوى جزء من سلسلة مبادرات مماثلة يخطط الحزب لتنظيمها في المستقبل، بهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وفي نهاية اليوم، أعرب الحضور عن تقديرهم العميق لجهود الحزب والمتطوعين، مؤكدين على أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتؤكد على دور الأحزاب السياسية كشركاء فاعلين في تحقيق التنمية المجتمعية.











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