نتنياهو: نواجه حربا وجودية وغزة ستكون تحت سيطرتنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي :" نحن في حرب على وجودنا وعلينا الاستمرار فيها حتى النهاية".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية فقدنا خلالها عددا من مقاتلينا، موضحاً أن الضغط العسكري ضروري من أجل إعادة المحتجزين والانتصار في الحرب.
وبين أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس، منوهاً إلى أنه لن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على "إسرائيل".
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