نتنياهو: نواجه حربا وجودية وغزة ستكون تحت سيطرتنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي :" نحن في حرب على وجودنا وعلينا الاستمرار فيها حتى النهاية".



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية فقدنا خلالها عددا من مقاتلينا، موضحاً أن الضغط العسكري ضروري من أجل إعادة المحتجزين والانتصار في الحرب.



وبين أن قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس، منوهاً إلى أنه لن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على "إسرائيل".

