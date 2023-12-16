أنشطة وورش عمل متنوعة بمراكز شبابية في إربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية في إربد، اليوم السبت، أنشطة وورش عمل متنوعة هدفت إلى تعزيز دور الشباب في مختلف المجالات.
وناقشت جلسة حوارية نظمها مركز شابات لواء الوسطية دور المرأة في بناء الاقتصاد، بمشاركة عدد من عضوات المركز.
كما نظم مركز شباب الوسطية ورشة حول "أهمية الفلكلور في التراث الأردني" قدمها مشرف المركز محمد مهيدات بمشاركة 15 شابا من أعضاء المركز.
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