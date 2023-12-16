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أنشطة وورش عمل متنوعة بمراكز شبابية في إربد

12/16/2023 3:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مراكز شبابية في إربد، اليوم السبت، أنشطة وورش عمل متنوعة هدفت إلى تعزيز دور الشباب في مختلف المجالات.

وناقشت جلسة حوارية نظمها مركز شابات لواء الوسطية دور المرأة في بناء الاقتصاد، بمشاركة عدد من عضوات المركز.

كما نظم مركز شباب الوسطية ورشة حول "أهمية الفلكلور في التراث الأردني" قدمها مشرف المركز محمد مهيدات بمشاركة 15 شابا من أعضاء المركز.

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