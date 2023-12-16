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غالانت: الحرب ستكون طويلة

12/16/2023 3:13:08 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرايلي يوآف غالانت تحمله المسؤولية عن أي خطأ يجري في العملية العسكرية في غزة بما فيه قتل المحتجزين.
وأضاف غالانت خلال مؤتمر صحفي مساء السب، أن حادث قتل 3 محتجزين صعب وهو جزء من ثمن الحرب الكبير.
وزعم غالانت، أن هذه الحرب ستكون طويلة ومتواصلة من أجل القضاء على من يمثلون الشر .

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