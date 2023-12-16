غالانت: الحرب ستكون طويلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن وزير حرب الاحتلال الإسرايلي يوآف غالانت تحمله المسؤولية عن أي خطأ يجري في العملية العسكرية في غزة بما فيه قتل المحتجزين.
وأضاف غالانت خلال مؤتمر صحفي مساء السب، أن حادث قتل 3 محتجزين صعب وهو جزء من ثمن الحرب الكبير.
وزعم غالانت، أن هذه الحرب ستكون طويلة ومتواصلة من أجل القضاء على من يمثلون الشر .
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