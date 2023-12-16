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التعاون الإسلامي يدين الاستهداف المتعمد للصحفيين في الأرض الفلسطينية

12/16/2023 3:13:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد العاملين في قطاع الصحافة والإعلام وعائلاتهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي كان آخره اغتيال المصور الصحفي سامر أبودقة وإصابة المراسل وائل الدحدوح من شبكة الجزيرة الإعلامية.


وجددت المنظمة، في بيان، اليوم السبت، دعوتها إلى المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ضد المدنيين بما في ذلك الإعلاميين والصحفيين الذين يتعرضون للقتل العمد والاعتقال والضرب على خلفية عملهم الصحفي.

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