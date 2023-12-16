استشهاد أم وابنتها برصاص قناصة الاحتلال بكنيسة العائلة المقدسة في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهدت أم وابنتها، اليوم السبت، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي، في كنيسة العائلة المقدسة في غزة.
وقال شهود عيان إن دبابات الاحتلال التي تحاصر حي الزيتون من مدينة غزة تستهدف أي شخص يتحرك داخل ساحة الكنيسة.
وتواصل قوات الاحتلال تهديد أكثر من 600 نازح غالبيتهم من أبناء شعبنا المسيحيين في غزة، بإخلاء الكنيسة.
وكانت قوات الاحتلال قصفت صباح اليوم جمعية الشبان المسيحية في غزة، والتي تؤوي 300 نازح، ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف كنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين، ما اسفر حينها عن استشهاد 18 مواطنا.
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