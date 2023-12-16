قوى وفعاليات رام الله تدعو للمشاركة في فعاليات الدعم والاسناد لغزة يوم الاثنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/دعت القوى الوطنية والاسلامية، والنقابات والاتحادات والمؤسسات الاهلية، والفعاليات واللجان الشعبية في محافظة رام الله والبيرة، للمشاركة في فعاليات الدعم والإسناد لغزة، ورفضا لسياسة الاعدامات في الضفة الغربية، يوم بعد غد الاثنين على دوار المنارة الساعة الثالثة عصرا.

كما دعت في بيان لها، اليوم السبت، للمشاركة يوم الثلاثاء المقبل، في وقفات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، وللمشاركة يوم الجمعة المقبل في المسيرات والفعاليات الشعبية التي تتزامن مع مسيرات حاشدة في الدول العربية والاسلامية بعد صلاة الجمعة.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله متمسكا بحقوقه الثابتة، ليؤكد للعالم من جديد أن نضاله لن يتوقف الا بالاستقلال والحرية ليطالب الامم المتحدة والهيئات الدولية بالعمل بخطوات حثيثة واضحة من أجل وقف العدوان الدموي للاحتلال، وانقاذ حياة النازحين والجرحى، وبالعمل على معاقبة دولة الاحتلال التي تستخدم الارض المحروقة وتستهدف الصحفيين والمستشفيات، والمدارس، ودور الايواء ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية.



