قوى وفعاليات رام الله تدعو للمشاركة في فعاليات الدعم والاسناد لغزة يوم الاثنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/دعت القوى الوطنية والاسلامية، والنقابات والاتحادات والمؤسسات الاهلية، والفعاليات واللجان الشعبية في محافظة رام الله والبيرة، للمشاركة في فعاليات الدعم والإسناد لغزة، ورفضا لسياسة الاعدامات في الضفة الغربية، يوم بعد غد الاثنين على دوار المنارة الساعة الثالثة عصرا.
كما دعت في بيان لها، اليوم السبت، للمشاركة يوم الثلاثاء المقبل، في وقفات الدعم والإسناد للأسرى في سجون الاحتلال أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، وللمشاركة يوم الجمعة المقبل في المسيرات والفعاليات الشعبية التي تتزامن مع مسيرات حاشدة في الدول العربية والاسلامية بعد صلاة الجمعة.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله متمسكا بحقوقه الثابتة، ليؤكد للعالم من جديد أن نضاله لن يتوقف الا بالاستقلال والحرية ليطالب الامم المتحدة والهيئات الدولية بالعمل بخطوات حثيثة واضحة من أجل وقف العدوان الدموي للاحتلال، وانقاذ حياة النازحين والجرحى، وبالعمل على معاقبة دولة الاحتلال التي تستخدم الارض المحروقة وتستهدف الصحفيين والمستشفيات، والمدارس، ودور الايواء ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية.
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