مستعمرون يهاجمون المواطنين غرب أريحا

مستعمرون يهاجمون المواطنين غرب أريحا
التاريخ
12/16/2023 3:12:35 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/هاجم مستعمرون، اليوم السبت، البدو القاطنين بطريق المعرجات ومساكنهم، غرب مدينة أريحا.
وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"وفا"، إن عشرات المستعمرين من مستعمرة "ميفئوت يريحو" اقتحموا التجمعات البدوية في المعرجات واعتدوا على المواطنين، وتسببوا بأضرار مادية في مسكن المواطن موسى مليحات.
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