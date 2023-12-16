الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، ، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها بعد نصب عدة حواجز عسكرية بالقرب من يعبد وعلى دوار عرابة وواد دعوق.

وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنين.



