الاحتلال ينصب حواجز عسكرية ويعيق حركة المواطنين جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها جنوب جنين.
وذكرت مصادر أمنية، ، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها بعد نصب عدة حواجز عسكرية بالقرب من يعبد وعلى دوار عرابة وواد دعوق.
وأضافت أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات جنين.
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