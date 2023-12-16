استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرابإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.

وباستشهاد الشاب حجر يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.