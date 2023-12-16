استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، عن استشهاد شاب متأثرا
بإصابته برصاص الاحتلال شمال طولكرم.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغت الوزارة باستشهاد الشاب سليم ناصر حجر (25 عاما) الذي كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، خلال تواجده برفقة شقيقه الذي تم اعتقاله بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وكانت مصادر محلية، قد ذكرت أن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم حجر وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.
وباستشهاد الشاب حجر يرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 290 شهيداً، منذ السابع من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي.
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